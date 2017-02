CALENDARIO SERIE B, 24^ GIORNATA: LE PARTITE IN PROGRAMMA E LA CLASSIFICA (3-4-5-6 FEBBRAIO 2017) – La 24^ giornata di serie B, terza di ritorno, vede la capolista Verona protagonista dell’anticipo del venerdì, contro il Benevento quarto in classifica. Altre gare importanti a Latina, il derby contro il Frosinone, ed a Trapani, quando nel posticipo di lunedì, il fanalino di coda Trapani va alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Ecco il calendario di tutte le gare della serie B. Apertura di giornata per la serie B con l’anticipo del Bentegodi di venerdì 2 febbraio, che vede il Verona ospitare il Benevento, con inizio alle 20.30. La formazione veneta, dopo aver perso a Latina si è rifatta in casa contro la Salernitana, ed anche i campani hanno vinto in casa contro il Carpi, dopo essersi arresi nel turno precedente a Ferrara contro la Spal. Turno successivo con il Verona impegnato nella trasferta al Partenio contro l’Avellino, mentre il Benevento avrà la gara casalinga contro il Latina.

Alle 15.00 di sabato 4 febbraio inizia la gara tra Perugia e Brescia, che si gioca allo stadio Curi. I padroni di casa hanno pareggiato prima con il Cesena e poi al San Nicola contro il Bari. Per la formazione lombarda invece, due sconfitte, la prima in casa contro l’Avellino, e la seconda a Frosinone. Nella giornata seguente il Perugia è impegnato nel derby umbro in casa della Ternana, mentre quella di Brocchi gioca davanti al suo pubblico ospitando il Pisa. Derby laziale, alle 15.00 di sabato, a Latina, dove i locali ospitano il Frosinone. Per i padroni di casa dopo la bella vittoria contro il Verona è arriva la sconfitta nel posticipo dell’ultima giornata a La Spezia. La formazione di Marino è reduce dalla sconfitta di Chiavari contro l’Entella, a cui è seguito il successo al Matusa contro il Brescia. Turno successivo con il Latina che sfida in trasferta il Benevento, ed il Frosinone che gioca davanti al suo pubblico contro il Carpi.

Stesso orario, le 15.00 di sabato, per la partita tra Cittadella e Pro Vercelli. Per i veneti di Venturato, vittoria contro il Bari e sconfitta a Terni negli ultimi due turni. Per la Pro Vercelli dopo il rinvio della gara di Ascoli è arrivata la sconfitta casalinga contro il Trapani. Turno successivo con il Cittadella in trasferta, sul campo del Novara, mentre la Pro Vercelli attende la visita del La Spezia. Sabato 4 febbraio alle 15.00 in campo anche la Spal che ospita l’Ascoli. Ferraresi con 4 punti nelle ultime due gare, frutto del successo contro il Benevento in casa e del pareggio a Vicenza. La formazione marchigiana non ha giocato la gara interna contro la Pro Vercelli, ed ha successivamente diviso la posta a Cesena. Spal in trasferta a Chiavari nel turno successivo, quando l’Ascoli riceverà il Trapani.

Alle 15.00, all’Arena Garibaldi, si gioca anche la gara tra il Pisa e l’Entella. Nerazzurri di Gattuso con 4 punti in due gare, successo contro la ternana e pareggio a Novara; per la formazione ligure, al successo contro il Frosinone è seguito il pareggio al Partenio contro l’Avellino. Il prossimo impegno dei pisani è a Brescia, mentre l’Entella riceverà la Spal. Un altro match in programma alle 15.00 si gioca al Picco di La Spezia, dove i locali affrontano la Ternana. Per la formazione di Di Carlo sconfitta a Salerno e vittoria contro il Latina. La Ternana dal canto suo, dopo la sconfitta di Pisa e le dimissioni dell’allenatore, è tornata a vincere contro il Cittadella. La Spezia impegnato a Vercelli contro i piemontesi nel turno successivo, mentre la Ternana avrà il difficile derby casalingo contro il Perugia. All’Arechi, alle 15.00 di sabato 4 febbraio, la Salernitana riceve la visita del Novara. Alla vittoria casalinga contro La Spezia, la Salernitana ha fatto seguire la sconfitta di Verona, mentre per il Novara solo un punto nelle ultime due gare, con il pareggio casalingo contro il Pisa, dopo aver perso a Trapani. Per la Salernitana segue la trasferta sul campo del Vicenza, mentre il Novara giocherà in casa, ospitando il Cittadella.

Bari-Vicenza si gioca al San Nicola ma alle 18.00 di sabato 4 febbraio. Baresi in calo con la sconfitta sul campo del Cittadella a cui ha fatto seguito uno scialbo 0–0 contro il Perugia. Per la formazione vicentina negli ultimi due turni sono arrivati due pareggi, a reti inviolate a Carpi, e per 1 – 1 in casa contro la Spal. Il calendario del Bari prevede nel turno successivo la trasferta a Cesena, mentre quello del Vicenza vede la formazione biancorossa che affronta in casa la Salernitana. Il primo dei due posticipi, è in programma alle 12,30 di domenica 5 febbraio a Carpi, dove la formazione di Castori ospita nel derby il Cesena. Carpi che deve risalire dopo il pareggio interno con il Vicenza e la sconfitta esterna a Benevento. Big match in programma nel turno successivo per la formazione di Castori, che va a far visita al Frosinone, mentre per il Cesena c’è lo scontro del Manuzzi con il Bari. Lunedì 6 febbraio, alle 20.30, la sfida tra Trapani ed Avellino conclude la giornata di serie B. Bel momento della formazione siciliana, che ha vinto in casa contro il Novara ed ha bissato in trasferta sul campo della Pro Vercelli. L’Avellino ha fatto seguire alla vittoria a Brescia, il pareggio casalingo contro l’Entella. Siciliani in trasferta ad Ascoli nel turno successivo, con l’Avellino che ha un avversario difficile nel Verona.

