Diretta Coppa Davis 2017/ Pella-Lorenzi, Berlocq-Fognini: Argentina-Italia, streaming video SuperTennis, orario delle partite (oggi 3 febbraio)

DIRETTA PELLA-LORENZI, BERLOCQ-FOGNINI: ARGENTINA-ITALIA, COPPA DAVIS 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV (1^ GIORNATA, OGGI 3 FEBBRAIO) - Diretta Pella-Lorenzi, Berlocq-Fognini: Argentina-Italia inizia alle ore 15 di casa nostra (le 11 in Argentina), venerdì 3 febbraio si apre il primo turno della Coppa Davis 2017 che corrisponde agli ottavi di finale. Ripercorriamo la formula: tabellone a eliminazione diretta che coinvolge le 16 squadre che fanno parte del Gruppo Mondiale, ciascuna sfida si compone di due singolari, un doppio (che si gioca come terza sfida, e unica del secondo giorno) e altri due singolari a giocatori incrociati, che possono essere variati rispetto al sorteggio originario con la regola che nessuno giochi più di due match (e una sfida già giocata non si può ripetere).

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS ITALIA-ARGENTINA COPPA DAVIS 2017 (dalle ore 15)

Nel sorteggio del primo turno tutto porterebbe a dire che siamo stati sfortunati, ma la Coppa Davis è una competizione strana e sulla quale anche una singola assenza può incidere tantissimo: abbiamo pescato i campioni in carica in trasferta (questo perchè l’ultimo incrocio si è disputato in Italia, come vedremo) e il pronostico sarebbe tutto contro gli azzurri.

Nella realtà dei fatti invece l’Italia è favorita, e ha quindi una grande opportunità: l’Argentina si presenta a questa sfida senza Juan Martin Del Potro, ingiocabile nella seconda metà della scorsa stagione ma oggi fermo per infortunio, e anche senza quel Federico Delbonis che nel 2016 aveva trascinato di peso i Gauchos non solo contro di noi, ma anche in semifinale e finale. Il miglior giocatore dell’Argentina è quindi Diego Schwartzman, che sarà accompagnato da Carlos Berlocq, Guido Pella e Leonardo Mayer che rimane forse oggi il più temibile al netto del ranking.

Su terra rossa e con il pubblico a favore possono certamente essere avversari ostici, ma la sensazione è che la nostra nazionale abbia i favori del pronostico: Andreas Seppi arriva da un fantastico Australian Open nel quale ha eliminato Kyrgios e costretto Wawrinka a tre tie break, Fabio Fognini tra alti e bassi rimane pur sempre un grande talento (che dà il meglio di sè sulla terra) mentre Paolo Lorenzi e il rientrante Simone Bolelli (precipitato in classifica ma solo per l’inattività forzata) possono agevolmente tenere testa agli argentini.

Diciamola tutta, senza guardare a scaramanzia o quant'altro: sarebbe possibile anche un 3-0 in nostro favore chiudendo la pratica sabato pomeriggio, perchè anche nel doppio siamo favoriti. Il tabellone già formato ci porterebbe poi a sfidare una tra Belgio e Germania; di certo il grado di difficoltà si alzerebbe ma certamente ci sono ottime possibilità di fare strada.

Ricordiamo che la diretta tv della Coppa Davis 2017 è su SuperTennis, la web-tv tematica che trovate al canale 64 del vostro televisore (oppure al 224 del bouquet Sky); qualora siate in assenza di un televisore potrete avvalervi del servizio di diretta streaming video visitando il sito www.supertennis.tv, mentre non vanno dimenticati i profili ufficiali messi a disposizione dalla Coppa Davis, che trovate su Facebook (facebook.com/daviscuptennis) e Twitter (@daviscup). (Claudio Franceschini)

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS ITALIA-ARGENTINA COPPA DAVIS 2017 (dalle ore 15)

© Riproduzione Riservata.