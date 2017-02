FEDERICA PELLEGRINI & IL CUGINO DI MAGNINI/ Fede bacia Filippo ma ha una tresca con Matteo Giunta: è lui il nuovo fidanzato? LE FOTO

FEDERICA PELLEGRINI & IL CUGINO DI MAGNINI: MATTEO GIUNTA E' IL NUOVO FIDANZATO DELLA NUOTATRICE? COME LA PRENDERA' FILIPPO? (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Non possiamo sapere se il gossip della giornata, che vede avvicinarsi Federica Pellegrini a Mario Giunta cugino del suo ex fidanzato Filippo Magnini, sia vero o meno. Certo si possono fare delle ipotesi su come la potrebbe prendere proprio Filippo Magnini. Di certo non sarebbe felice di vedere la sua ex tanto amata ragazza avvicinarsi a un suo parente stretto proprio in un momento in cui tra i due sembrava essere tornata qualche possibilità di riallacciare una storia che aveva fatto sognare tutti gli amanti dello sport. Al momento non sono arrivate conferme dai social network se non una foto che ci fa vedere come non ci sia affatto tensione tra i due tanto che Federica Pellegrini pubblica sul suo profilo di Instagram una foto insieme a Filippo Magnini per fargli gli auguri del compleanno, clicca qui per la foto. Proprio ieri infatti il nuotatore ha compiuto trentacinque anni.

FEDERICA PELLEGRINI & IL CUGINO DI MAGNINI: MATTEO GIUNTA E' IL NUOVO FIDANZATO DELLA NUOTATRICE? (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Federica Pellegrini torna a far parlare di sè non per quanto accade in vasca ma per il gossip. Dagospia lancia una nuova indiscrezione in merito al fatto che questa possa avere una relazione con Matteo Giunta che è il cugino di Filippo Magnini che oltre ad essere un collega è il suo storico ex fidanzato. Una situazione particolare che sarebbe venuta a crearsi dal fatto che Matteo Giunta sia il preparatore atletico sia di Federica Pellegrini che di Filippo Magnini. Solo poco tempo fa Oggi ci mostrava una foto dei due nuotatori che si scambiavano dei baci, ma ora spunta un nuovo gossip che sicuramente lascia abbastanza senza parole. Ovviamente al momento non ci sono delle conferme, ma solo una voce che invita a delle ulteriori verifiche e che per il momento non è stata smentita dai diretti interessati. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore e se ci saranno delle novità con magari la stessa Federica Pellegrini che parlerà per dare una risposta a quanto sussurrato dai pettegolezzi della cronaca rosa.

