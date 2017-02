Infortunio Perotti/ Roma News, salta la Fiorentina: l'ennesimo guaio fisico in carriera. Sabato gli esami (Ultime notizie, oggi 3 febbraio 2017)

INFORTUNIO PEROTTI ROMA NEWS: ENNESIMO STOP PER L’ARGENTINO (OGGI 3 FEBBRAIO 2017) - Come già riportato, Diego Perotti sarà costretto a saltare la partita tra Roma e Fiorentina di martedì sera: l’infortunio al flessore rimediato in Coppa Italia gli impedirà di essere in campo, lo ha confermato anche Luciano Spalletti e soltanto sabato l’argentino si sottoporrà agli esami strumentali per definire l’entità del recupero. Perotti si ferma ancora: in questa stagione ha già saltato tre partite di campionato (infortunio al bicipite femorale, poi al polpaccio) e una di Europa League. Non contiamo la trasferta in Romania contro l’Astra Giurgiu (fu lasciato a casa, come altri, con la squadra già certa del primo posto nel girone) nè la partita contro il Crotone, dove Perotti era a disposizione ma passò 90 minuti in panchina. In assoluto non sono poi troppe gare, e va pure detto che di queste sei partite la Roma ne ha vinte quattro pareggiandone due; è però frustrante per un calciatore doversi fermare ogni due mesi (o anche meno) continuando a perdere ritmo e con il rischio di essere anche scavalcati nelle gerarchie da qualche compagno di squadra. Per Perotti questa stagione è stata vissuta come muovendosi in una cristalleria, sulle punte e con il pericolo costante di rovinare le cose.

Resta questo il più grande limite del ventottenne argentino: senza i tanti problemi fisici la sua carriera sarebbe stata ben altra. A 20 anni, quando ventenne veniva promosso nella prima squadra del Siviglia, si parlava di lui come di un potenziale fenomeno; non ha mai segnato troppo, ma i suoi dribbling sulla corsia mancina hanno fatto scuola nella Liga. Peccato che nelle ultime tre stagioni in Andalusia Perotti abbia giocato un totale di 44 partite sulle 114 disponibili: meno della metà, troppo poco per essere davvero parte integrante di un progetto che stava diventando internazionale. Arrivato in Italia il giocatore si è rilanciato, ma tra Genoa e Roma ha giocato 76 partite di campionato su una disponibilità di 98, saltandone alcune anche a causa di un carattere poco malleabile. Adesso la speranza per lui, per Luciano Spalletti e per tutti i tifosi della Roma è che l’ennesimo infortunio di Perotti non sia serio: il rischio è quello di perderlo a lungo e doverne fare a meno proprio nel momento in cui Mohamed Salah sta per rientrare dalla Coppa d’Africa. A proposito: i due insieme non giocano dal 17 dicembre (Juventus-Roma 1-0), cinque giorni più tardi contro il Chievo fu staffetta con l’argentino che sostituì l’egiziano, poi partito per il Gabon.

