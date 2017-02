Juventus-Cittadella Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (girone B, 16^ giornata, oggi)

DIRETTA JUVENTUS-CITTADELLA PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (GIRONE B,16^ GIORNATA, OGGI 3 FEBBRAIO 2017)- Juventus-Cittadella Primavera, diretta dall’arbitro Diego Provesi, è la partita in programma per oggi 3 febbraio alle ore 14.30 al Campo Ale e Ricky di Vinovo, valida per la 16^ giornata del girone B del campionato Primavera 2016-2017. Questo weekend dedicato al campionato giovanile si aprirà proprio oggi con il girone B dove i bianconeri primi della classe alle prese con un turno sulla carta favorevole, contro un Cittadella al momento a metà classifica, lontano dalle posizioni che potenzialmente possono portare alla disputa dei play off e a ventuno punti di distanza dalla stessa formazione bianconera. A rigor di logica il pronostico di preannuncia più che mai chiuso, ma la Juventus in questa stagione, pur viaggiando a passo da primato e distanziando di tre punti il Chievo secondo in classifica grazie a una recente serie positiva, ha vissuto comunque battute a vuoto piuttosto repentine ed inaspettate.

La squadra allenata da Fabio Grosso sembra però aver trovato il passo giusto nelle ultime settimane per una striscia positiva che prosegue da prima della sosta natalizia, con una serie di sette vittorie consecutive in campionato che ha riportato di prepotenza in testa i bianconeri. Nel 2017 la Juventus ha già battuto Empoli e Udinese in casa e Bari in trasferta, realizzando dieci gol senza subirne nessuno. Il Cittadella è reduce da un successo interno contro la Pro Vercelli, ma aveva ripreso il suo cammino dopo la sosta con due sconfitte contro Torino e Benevento, con i veneti che non hanno di certo la caratura di una squadra di alta classifica.

Le probabili formazioni dell'incontro: nella Juventus ci sarà Del Favero a difesa della porta, con Andersson e Vogliacco al centro della difesa, Semprini schierato in posizione di terzino destro e Coccolo in posizione di terzino sinistro. Centrocampo a tre per i bianconeri con Kanouté, Touré e Muratore schierati titolari, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Mosti, Clemenza e Kean. Risponderà il Cittadella con Corasaniti i porta, Guerra e Zonta a coprire le corsie laterali sulla fascia destra e sulla fascia sinistra, mentre Maronilli e Volpato giocheranno come centrali di difesa. Selmin, Manente e Vasic formeranno il terzetto di centrocampo, Sartori, Rozzi e Ballarin il tridente d'attacco.

Le quote per le scommesse sulla partita saranno ovviamente, anche se ancora non sono state ufficializzate dai bookmaker, sbilanciate in maniera abbastanza netta in favore di una Juventus che in casa non perde in campionato dallo scontro diretto contro il Chievo del 18 novembre scorso. Il Cittadella in trasferta non fa invece bottino pieno dal match del 5 novembre giocato in casa del Bari. Ricordiamo infine che la partita tra Juventus-Cittadella del campionato Primavera sarà visibile in diretta tv su Sportitalia, canale disponibile al numero 60 del telecomando del digitale terrestre oltre che essere presente anche al numero 225 del bouquet della piattaforma satellitare di Sky. Sarà quindi disponibile anche la diretta streaming video del match sul sito www.sportitalia.com a cui sarà però necessario registrarsi.

