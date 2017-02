Probabili formazioni/ Bologna-Napoli: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 20^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-NAPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE – Bologna-Napoli è l’unico anticipo previsto nella 23esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: allo stadio Dall’Ara si gioca sabato 4 febbraio alle ore 20:45. Il Napoli ha bisogno di ritrovare la vittoria: l’inatteso stop interno contro il Palermo ha fatto perdere punti preziosi ai partenopei, che ora sono costretti a vincere per tenere il passo e confermare le loro speranze di scudetto (e, più nello specifico, per provare a soffiare il secondo posto alla Roma). Il Bologna di fatto ha già chiuso i conti con la salvezza ma, fermato in extremis dal Cagliari nell'ultima giornata, vuole provare a sfruttare il turno casalingo per prendersi altri punti. Aspettando che le due squadre scendano in campo sabato sera, possiamo analizzare nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Bologna-Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA – Due squalificati in casa Bologna, che rendono più difficili le scelte di Roberto Donadoni; a centrocampo manca Viviani e, essendo fuori anche Taider che si è fatto male prima che iniziasse la Coppa d’Africa, la mediana vedrà nuovamente l’ungherese Nagy in qualità di regista mentre Pulgar sarà la mezzala sinistra. Dzemaili rientra dalla squalifica e si posiziona come interno destro. In difesa potrebbe tornare Gastaldello, che si è allenato con i compagni; Maietta gli farà compagnia e dunque ad andare in panchina sarà Oikonomou. A prendere il posto di Krafth sulla corsia destra di difesa c’è un ballottaggio aperto; lo dovrebbe vincere Torosidis che è nettamente favorito su Ibrahima Mbaye e Alex Ferrari, mentre dall’altra parte del campo è sicuramente titolare Masina. Nel tridente offensivo invece c’è ancora il ballottaggio tra Federico Di Francesco e Verdi: questa volta il secondo dovrebbe partire in vantaggio e dunque affiancare Destro, che ha ritrovato il gol la scorsa domenica e dunque si prepara a essere nuovamente la prima punta nel tridente offensivo. Come ala sinistra Donadoni non ha alcun dubbio: giocherà Krejci.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI – Napoli in formazione tipo: l’unico indisponibile dovrebbe essere Tonelli, ma nel frattempo è tornato Koulibaly dalla Coppa d’Africa e dunque il centrale senegalese ricomporrà la coppia con Raul Albiol, con Hysaj che sarà invece schierato a destra e Ghoulam confermato a sinistra. A centrocampo come sempre Sarri dovrà fare le sue valutazioni: intoccabile Hamsik, rispetto a quanto visto nella partita contro il Palermo dovrebbero essere titolari sia Zielinski che Amadou Diawara. Per quest’ultimo partita speciale contro la squadra che lo ha lanciato in Italia, anche se l’addio non è stato dei migliori; Allan e Jorginho torneranno in panchina. Non cambia nulla in attacco: impossibile tener fuori questo Mertens e dunque ancora una volta Pavoletti partirà dalla panchina, con Callejon e Lorenzo Insigne che invece agiranno sulle corsie laterali. Giaccherini, rimasto nonostante la corte di un paio di squadre, sarà l’unico cambio per gli esterni; dopo quattro mesi in panchina si potrebbe rivedere Arkadiusz Milik, che prosegue nel suo recupero dalla rottura del legamento crociato.

BOLOGNA-NAPOLI: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV – Bologna-Napoli, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, ovvero Premium Sport e Premium Sport HD.