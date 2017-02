PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (23^ GIORNATA, 4-5-7 FEBBRAIO 2017) – Nuovo appuntamento per il campionato di Serie A che in questo weekend torna protagonista con la 23^ giornata: soliti 10 match in programma di cui ora andremo subito a vedere le probabili formazioni. Con la sessione invernale di calciomercato ormai terminata, questa giornata si annuncia particolarmente intensa: quali saranno i giocatori che vedremo con una nuova maglia per la prima volta? Quanto incideranno queste novità? Inoltre nel programma spicca Juventus-Inter: le emozioni non mancheranno. Andiamo quindi subito a vedere ne dettaglio le probabili formazioni in campo in questo weekend e chi saranno i protagonisti annunciati di questo 23^ turno di serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-NAPOLI - Nel 4-3-3 del Bologna mancheranno Viviani e Krafht, fermati dal Giudice Sportivo. Di nuovo a disposizione vi sono Gastaldello in difesa e l'ex di turno Dzemaili, che ritrova il posto in mediana. Nel Napoli torna Koulibaly al centro della difesa ed è arrivato il momento della prima convocazione di Milik dopo l'infortunio. Il polacco andrà in panchina, così come Leonardo Pavoletti e Strinic. Out Tonelli.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SAMPDORIA - Nel Milan Montella schiererà Deulofeu dal primo minuto, mentre Ocampos andrà in panchina. Out Bonaventura, De Sciglio e Antonelli. In mediana probabile turno di riposo per Locatelli. Nella Sampdoria ancora Puggioni tra i pali, mentre Praet sarà il trequartita nel 4-3-1-2 di Giampolo. In avanti possibile un posto dal primo minuto per il giovane Schick al posto di Quagliarella.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-CAGLIARI - Nel 3-5-2 di Gasperini torna in mediana Kessie, restato a Bergamo nonostante la corte della Roma. In avanti confermati Petagna e Gomez. Nel Cagliari out per infortunio Padoin e Farias, mentre Joao Pedro è squalificato. Sicuri della convocazione anche Barella, che ha smaltito un affaticamento muscolare, e Ibarbo, appena tornato dal prestito ai greci del Panatinaikos e desideroso di riscattarsi dopo un paio d'anni difficili.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-UDINESE - Nell'attacco del Chievo si rivede Meggiorini accanto ad Inglese, mentre in mediana difficile vedere Castro, alle prese con un problema muscolare allo stesso modo di Pellissier. Nel 4-3-3 dell'Udinese ci sarà di nuovo spazio per Hallfredsson in regia, mentre in attacco conferme per Zapata al centro e Thereau e De Paul sulle fasce. Per Matos quindi ancora un avvio di gara in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-TORINO - In difesa, nel 4-2-3-1 dell'Empoli, torneranno Laurini e Pasqual. Martusciello deve fare i conti con la cessione di Saponara: il posto del trequartista scuola Milan verrà probabilmente preso da Pucciarelli. Nel 4-3-3 del Torino si dovrebbe rivedere Castan in difesa mentre in mediana potrebbe esserci una nuova occasione per Baselli, così come in attacco per Iturbe, appena arrivato in prestito dalla Roma.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SASSUOLO - Nel Genoa rivoluzionato dal calciomercato, Cataldi e Veloso dovrebbero partire dal 1'contro il Sassuolo. Juric sembra anche intenzionato a dare spazio a Taarabt, almeno a partita in corso. Nel tridente d'attacco del Sassuolo spazio a Defrel a discapito di Matri, con Politano e Berardi a sostegno. In mediana dovrebbe tornare Duncan, mentre in difesa è certo il recupero di Gazzola.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA-LAZIO - Nel 4-5-1 del Pescara reduce dalla beffa contro la Fiorentina, potrebbe essere il turno di Bovo in difesa e di Gilardino in attacco: se quest'ultimo sarà al 100% sarà lui a guidare l'attacco degli abruzzesi. Nel 4-3-3 della Lazio si rivedrà Keita, che dopo la Coppa d'Africa torna a disposizione di Inzaghi. Quasi certa la presenza di Marchetti tra i pali e di Radu e Basta nel quartetto difensivo dei biancocelesti.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-CROTONE - Nell'ultima spiaggia contro il Crotone mancheranno Gonzalez e Goldaniga in difesa: i due sono squalificati e Lopez sta ancora pensando a come sostituirli. Probabile Diamanti come trequartista dal primo minuto. Squadra che vince non si cambia: Nicola, dopo la vittoria sull'Empoli, conferma la formazione per 10/11 ad eccezione di Palladino, finito al Genoa. Al suo posto ci sarà Trotta, con Kotnik inizialmente in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER - Nel big match contro l'Inter Allegri dovrebbe riproporre la stessa formazione vista contro Lazio e Sassuol, anche se Marchisio insidia Khedira in mezzo al campo. Unico indisponibile è Lemina. Nell'Inter ritorno tra i titolari per Ansaldi e Murillo, mentre come trequartista viene confermato Joao Mario a discapito di Banega. Anche Kondogbia si dovrà accomodare in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-FIORENTINA - Nella difesa della Roma tornerà Manolas, mentre in mediana ritorna Strootman. Nel 4-2-3-1 della Roma sarà Dzeko la punta di riferimento, mentre non ci sarà Perotti, infortunato. Nella Fiorentina ci sarà il ritorno di Bernardeschi in avanti e di Astori al centro della difesa. Kalinic potrebbe non farcela per un fastidio al ginocchio: per questo è in rampa di lancio Babacar. In porta ancora Sportiello.

