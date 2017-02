PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (24^ GIORNATA, 3-4-5-6 FEBBRAIO 2017) – Nuovo appuntamento per il campionato di Serie B che in questo weekend torna protagonista con la 24^ giornata: soliti 11 match in programma di cui ora andremo subito a vedere le probabili formazioni. Con la sessione invernale di calciomercato ormai terminata, anche questa giornata si annuncia particolarmente intensa: quali saranno i giocatori che vedremo con una nuova maglia per la prima volta? Quanto incideranno queste novità? Andiamo quindi subito a vedere ne dettaglio le probabili formazioni in campo in questo weekend e chi saranno i protagonisti annunciati di questo 24^ turno di serie B.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-BENEVENTO - Il Verona capolista ospita il Benevento in un vero e proprio scontro diretto. Pecchia schiera il classico 4-3-3, con Pazzini, Luppi e Bessa in attacco. Fossati e Zuculini dovrebbero andare a supportare Fossati, mentre in difesa non cambia praticamente nulla. Migliore formazione anche per i giallorossi, che schierano bomber Ceravolo come unica punta nel 4-2-3-1, che sta dando moltissime soddisfazioni a Baroni. Falco a supporto, con Cisse e Ciceretti (vero crack dei campani) a supporto sulle corsie laterali.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA-PRO VERCELLI - Il Cittadella torna in campo dopo la sconfitta di Terni. Al Vigorito arriva la Pro Vercelli. Classico 4-3-1-2, con Arrighini e Strizzolo in attacco. In forse ancora Litteri, assente nell'ultima sfida, sempre infortunati Kouamé e Lora. La Pro Vercelli dovrà fare a meno dell'infortunato Vajushi, mentre La Mantia è stato squalificato per un turno. In campo Morra e Legati nel 4-4-2 classico di Longo. Altobelli e Germano confermati a centrocampo, con Mammarella ed Emmanuello sulle corsie laterali.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA-FROSINONE - Tra infortunati e squalificati il derby pontino tra Latina e Frosinone si infiamma. Il Latina farà a meno di Negro, ancora infortunato, così come di Dellafiore, ammonito nel match contro lo Spezia. 3-5-2 per Vivarini, con Garcia Tena, Brosco e Bruscagin nella linea a tre. Mariga e Bandinelli andranno a centrocampo, con Scaglia, Insigne e Regolanti in avanti. Il Frosinone non avrà Bardi, in campo Zappino. Mokulu e Ciofani andranno in attacco, con Soddimo e Mazzotta a supporto sulle corsie laterali.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA-BRESCIA - Tutti a disposizione per il Perugia, che sfiderà il Brescia. 4-3-3 per gli umbri, con Mancini e Volta al centro della difesa. Dezi, Ricci e Brighi andranno a centrocampo, mentre Guberti e Mustacchio supporteranno Forte. Il Brescia, reduce dalla sconfitta contro il Frosinone, dovrà fare a meno dello squalificato Coly. In attacco Mauri e Bonazzoli, con Pinzi, Bisoli e Martinelli centrocampisti nel 5-3-2. Un modulo che potrebbe diventare un 3-5-2 in fase d'attacco.

PROBABILI FORMAZIONI PISA-ENTELLA - Il Pisa di Gennaro Gattuso affronta la Virtus Entella: entrambe le compagini arrivano da un pareggio. I nerazzurri schierano il classico 4-3-3, con Manaj in attacco affiancato da Cani e Gatto. Di Tacchio andrà a centrocampo, mentre Golubovic e Longhi andranno sulla corsia sinistra. Classico modulo per l'Entella, che sta fruttando davvero bene. Iacobucci in porta, con Pellizzer e Ceccarelli al centro. Moscati, Troiano e Palermo a centrocampo, Tremolada sulla trequarti. Caputo e Catellani andranno in attacco.

PROBABILI SALERNITANA-NOVARA - La Salernitana, che arriva dalla sconfitta in casa del Verona, dovrà fare a meno di Odjer.Bollini mette in campo il 3-5-2, con Gomis in porta, Tuia, Bernardini e Perico in difesa. Busellato, Ronaldo e Della Rocca vanno a centrocampo, con Rosina e Coda in attacco. Il Novara dovrà lasciare a casa Calderoni per via del rosso diretto: Galabinov, Macheda e Sansone vanno in attacco nel 3-4-3. Casarini e Bolzoni a centrocampo, con Scognamiglio che andrà probabilmente in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-ASCOLI - La Spal, dopo il pareggio di Vicenza, ospita l'Ascoli. I biancazzurri non avranno Giani, squalificato dopo l'ammonizione rimediata. Vicari, Bonifazi e Finotto andranno in difesa nel 3-5-2. Schiattarella, Castagnetti e Mora vanno a centrocampo, mentre Antenucci e Floccari completano il reparto avanzato. 4-2-3-1 per i bianconeri, con Mengoni e Augustyn in difesa. Giorgi dietro le punte, con Favilli unico attaccante. Gatto e Orsolini andranno sulle corsie laterali.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-TERNANA - Seconda gara casalinga per i bianconeri, che ospitano la Ternana. 4-3-3 per i padroni di casa, con Terzi squalificato per ben tre giornate. Al suo posto Datkovic, con Valentini al suo fianco. Granoche in attacco, con Fabbrini e Mastinu ai lati. 4-3-3 per la Ternana, alla disperata ricerca della salvezza. Pettinari e Falletti ai lati, con Monachello in attacco. Ledesma a centrocampo, affiancato da Petriccione e Defendi. Valjent e Meccariello in difesa, con Germoni e Zanon invece andranno in fascia.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-VICENZA - Seconda partita consecutiva casalinga per il Bari, che ospita il Vicenza. Ivan non ci sarà per via dell'infortunio: nel 4-3-3 dovremmo vedere Tonucci e Capradossi. Salzano verrà affiancato da Fedele e Furlan. Floro Flores in attacco, con Brienza e Parigini a supporto. Daprelà e Maniero dovrebbero finire in panchina anche in questa sfida. Il Vicenza schierà il 4-3-3, senza Siega in mezzo al campo. Signori è squalificato, in mezzo al campo andranno Gucher e Rizzo. Ebagua unica punta, con Giacomelli al suo fianco. Raicevic dovrebbe partire ancora dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI-CESENA - Il Carpi torna in campo dopo la batosta di Benevento. Derby emiliano con il Cesena per gli uomini di Castori: 4-4-2 per i biancorossi, con Sabbione e Romagnoli in difesa. Crimi e Bianco a centrocampo, con Letizia e Bifulco sui lati. Dovrebbe tornare anche Di Gaudio. Lollo e Lasagna andranno in attacco. 3-5-2 per gli ospiti, reduci dal match contro la Roma. Ciano e Cocco in attacco, con Kone, Schiavone e Garritano a centrocampo. Cascione, Perticone e Regione andranno in difesa.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI-AVELLINO - Il Trapani ospita l' Avellino dopo la vittoria contro la Pro Vercelli. 4-3-1-2, con Coronado e Citro in attacco e Rossi, Maracchi e Barilla a centrocampo. Due infortunati in casa Avellino: Gavazzi e Iuliano rimangono a casa, mentre Ardemagni e Verde in attacco. Paghera e Omeonga a centrocampo, con Belloni e Lasik in corsia. Radunovic confermato in porta, con Eusepi pronto ad entrare a gara in corso.

