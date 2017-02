Pronostici Serie B/ Le scommesse sulle partite della 24^ giornata (3-4 febbraio 2017)

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (3-4 FEBBRAIO 2017) - Gare importanti in programma nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Adesso analizziamo quello che potrebbe succedere nelle sfide in programma per darvi il quadro dei pronostici sugli incontri di questa ventiquattresima giornata: andiamo a studiare prima l’anticipo di oggi, poi anche gli otto incontri che sono in programma domani, sabato 4 febbraio, nel quadro del terzo turno del girone di ritorno del campionato cadetto.

PRONOSTICO VERONA-BENEVENTO (venerdì ore 20.30) - Scontro al vertice al Bentegodi tra la capolista Verona e la matricola terribile Benevento, quarta in classifica. Il rendimento casalingo della formazione di Pecchia è eccellente, con 9 successi su 12 gare disputate, mentre il Benevento in trasferta fa un po' di fatica a segnare, ma ha comunque una delle migliori difese. Sarà quindi una bella sfida con l’attacco più forte della serie B, ed il pronostico di questo duello vede come più probabile la divisione della posta.

PRONOSTICO PERUGIA-BRESCIA - Nella partita del Curi contro il Brescia il Perugia vuole tornare alla vittoria come non gli accade ormai da cinque turni, nei quali ha conquistato solo 3 punti. Nonostante questo la formazione umbra è ancora nel gruppo delle qualificate ai playoff, ma Bucchi vuole assolutamente i tre punti contro un Brescia in calo. La formazione di Brocchi viene infatti da due sconfitte consecutive ed i suoi 27 punti in classifica la piazzano più vicina alla zona retrocessione che a quella per la promozione. Pronostico favorevole al Perugia.

PRONOSTICO LATINA-FROSINONE - Bel derby quello in programma allo stadio Francioni, con il Latina che vuole riprendere la striscia positiva dopo la sconfitta dell’ultimo turno al Picco. Di fronte si trova un Frosinone che viaggia nelle zone di alta classifica e che nell’ultimo turno ha vinto contro il Brescia. Per la formazione di Marino un successo a Latina vorrebbe dire consolidamento della seconda posizione, ma la squadra di casa sembra intenzionata a vendere cara la pelle, con pronostico orientato quindi verso il pareggio.

PRONOSTICO CITTADELLA-PRO VERCELLI - Il Cittadella, quinto in classifica e reduce dalla sconfitta a Terni, in questo campionato non ha mai pareggiato in casa, con 8 successi e quattro sconfitte. La formazione piemontese vorrebbe rifarsi dopo aver perso in casa contro il fanalino di coda Trapani. I ragazzi di Longo finora non hanno mai vinto in trasferta, raccogliendo solo 4 pareggi a fronte di 6 sconfitte, e segnano di media meno di una rete a partita, per cui il pronostico del match vede favorito il Cittadella.

PRONOSTICO SPAL-ASCOLI - La Spal attende l’Ascoli per continuare nella sua serie positiva casalinga, fatta di 8 successi a fronte di 2 pareggi ed una sola sconfitta e spera che continui il buon momento del nuovo arrivato, Floccari, che in 116 minuti è andato a rete due volte. La neopromossa formazione ferrarese si trova in terza posizione, ma con un solo punto di distacco dal Frosinone, secondo. L’Ascoli è squadra concreta e reattiva, come dimostra anche il doppio recupero con il Cesena nell’ultimo turno, ma il pronostico è dalla parte della Spal.

PRONOSTICO PISA-ENTELLA - All’Arena Garibaldi si affrontano due squadre in un buon momento di forma, con entrambe che hanno conquistato 4 punti nelle due gare del girone di ritorno. Per i nerazzurri, a quota 22, sempre invischiati nella lotta per non retrocedere, questo è un segnale positivo, così come per la formazione ligure, che è sesta in classifica e va a caccia del suo secondo successo esterno, anche se si trova di fronte la difesa più ermetica dell’intera serie cadetta. Dall’altra parte il Pisa ha il peggiore attacco e deve incrementare la produzione offensiva se vuole risalire in maniera decisa la classifica. Pronostico del match la divisione della posta.

PRONOSTICO SPEZIA-TERNANA - Lo Spezia è reduce dalla vittoria contro il Latina ed affronta questa seconda partita interna consecutiva con gli umbri partendo dalla nona posizione in classifica. La Ternana ha avuto un buon risultato dal cambio di guida tecnica, con Gautieri che ha esordito sulla panchina rossoverde con una vittoria, ed ora gli umbri sperano di poter uscire al più presto dalla zona retrocessione. La formazione di Di Carlo è una delle migliori della serie cadetta per quanto riguarda la difesa ed ha vinto 6 delle 12 gare disputate in casa. Gli umbri non hanno ancora vinto lontano dal Liberati con 5 pareggi e 6 sconfitte. Pronostico a favore della formazione di casa.

PRONOSTICO SALERNITANA-NOVARA - All’Arechi si affrontano la Salernitana, che ha un buon ruolino di marcia casalingo, ed il Novara, che invece in trasferta in questo campionato non ha quasi mai brillato, con 1 sola vittoria in 11 partite, ma soprattutto con 8 sconfitte e con una difesa che presenta diverse crepe. Per la Salernitana, sconfitta nell’ultimo turno dalla capolista Verona, potrebbe essere il match giusto per rilanciarsi, di fronte al suo pubblico. La squadra campana ha il pronostico favorevole.

PRONOSTICO BARI-VICENZA - Seconda gara casalinga consecutiva per il Bari che ospita il Vicenza al San Nicola. La formazione di Colantuono sembra aver rallentato a cavallo tra la fine del girone d’andata e l’inizio di quello di ritorno, con 4 gare consecutive senza vittoria, ma nonostante questo la zona playoff è vicine e potrebbe anche essere agganciata con un successo in questa gara. Per i biancorossi veneti in trasferta ci sono 4 successi a fronte di tre sconfitte e quindi la possibilità di far bene, anche se nelle ultime uscite l’attacco è sembrato un po' spuntato, 1 sola rete in 270 minuti. Pronostico della gara del San Nicola per un pareggio.

