Ronaldinho / Da oggi ambasciatore del Barcellona: addio al calcio giocato (3 febbraio 2017)

RONALDINHO, ADDIO AL CALCIO GIOCATO, TORNERA’ AL BARCELLONA COME AMBASCIATORE. NEL POMERIGGIO L’ANNUNCIO (OGGI 3 FEBBRAIO 2017)- Come già annunciato Ronaldihno è pronto per dire addio al calcio giocato: ma i suo fan non devono spaventarsi visto che il brasiliano sarà oggi annunciato, contestualmente al suo annuncio di ritiro, come nuovo ambasciatore del Barcellona. I tifosi dovranno certamente fare a meno delle sue giocate che hanno estasiato milioni di appassionati ma per fortuna il saluto del brasiliano non comporterà la sua scomparsa dal mondo del calcio. Il Gaucho dopo gli incredibili successi, titoli e trofei vinti si metterà quindi a disposizione del club blaugrana: giocherà partite tra ex calciatori, promuoverà l’immagine del barça viaggiando per tutto il mondo, prenderà parte a stage e sessioni di allenamento, oltre che altre attività promozionali e sportive della società spagnola. Per il Barcellona un acquisto importante che dà prestigio alla propria immagine e per i fan di Ronaldihno nuove possibilità per incontrare il proprio idolo, al di fuori del campo da calcio.

