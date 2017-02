VALENTINA VIGNALI/ E il tumore alla tiroide: “L'ho confitto grazie a Stefano Laudoni" (oggi, 3 febbraio 2017)

VALENTINA VIGNALI, LA BELLISSIMA CESTISTA ITALIANA E IL TUMORE ALLA TIROIDE: LA BATTAGLIA VINTA CON STEFANO LAUDONI (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Valentina Vignali è una cestista che purtroppo ha dovuto ''pagare'' il fatto di essere bellissima cosa che ha spesso mandato in secondo piano la grande persona che è oltre alla carriera importante vissuta. La ragazza ha raccontato al settimanale Oggi la sua battaglia più grande quella contro il cancro che da cinque anni ha colpito la sua tiroide. Valentina Vignali racconta: "Sono quasi cinque anni che combatto contro un tumore alla tiroide. Avevo un bozzo dentro al collo e il medico mi disse di fare degli esami. Era un carcinoma papillare del tipo più aggressivo. A Pisa per fortuna ho trovato il medico e l'intervento giusto. In questi anni ho fatto diversi cicli di radioterapia allo iodio dopo i quali avevo bisogno di stare in isolamento per giorni. All'ultimo controllo di due mesi fa però mi hanno detto che la malattia sembrava essersi fermata, con questo ''nocciolo'' che si era rimpicciolito. Non ho più la tiroide e anche le corde vocali sono state intaccate, ma continuo a riprendere forze. La Serie C la potrei fare. Poi mi piacerebbe fare un reality show, magari Pechino Express. Nella vita aspetto le nozze con il mio Stefano e tra qualchea nno un figlio e anche di più". Valentina Vignali in questa sua battaglia è stata sempre sostenuta dal collega e fidanzato Stefano Laudoni.

VALENTINA VIGNALI, LA BELLISSIMA CESTISTA ITALIANA E IL TUMORE ALLA TIROIDE: LA CARRIERA (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Valentina Vignali ha dovuto combattere una battaglia incredibile contro un tumore alla tiroide, ma andiamo a conoscere più da vicino questa splendida ragazza. Nata a Rimini il 30 maggio del 1991 ha iniziato a giocare a basket a otto anni. Quando ne ha sedici debutta con il Basket Cervia in Serie A 2. Nel 2010 invece ha ottenuto il titolo di campionessa nell'under 19 azzurra. Dopo il Cervia ha giocato in Vicotria Forlì, Fortitudo Pomezia, Eurobasket Roma, Sora 2000, Azzurra Basket, Nico Basket Massa, Lazio Pallacanestro. Per questa stagione ha firmato invece con l'ASD Murgia Basket Santeramo. Ha lavorato anche nel mondo dello spettacolo iniziando nella stagione 2012/13 su La7 a condurre con Francica Nava e Gianmarco Pozzecco il programma SottoCanestro. Ha lavorato in diversi programmi della Rai, ma ha poi raggiunto il massimo della notorietà da corteggiatrivce in Uomini e Donne di Maria De Filippi.

© Riproduzione Riservata.