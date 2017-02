Verona-Benevento / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA VERONA-BENEVENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 3 FEBBRAIO) - Verona-Benevento diretta dall'arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo inaugurerà il programma della 24^ giornata del campionato 2016-2017 di Serie B, il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.30 di venerdì 3 febbraio 2017, teatro della sfida tra le due formazioni sarà lo Stadio Marcantonio Bentegodi del capoluogo scaligero e si tratterà di un antipasto davvero succoso, nonché del match più importante di questo turno che vede la capolista sfidare una delle rivelazioni di questo torneo cadetto. Il Verona di Pecchia sembra aver ritrovato fiducia nei propri mezzi grazie all'ultima vittoria ottenuta nella gara contro la Salernitana, che gli ha consentito di mantenere la vetta della classifica e di consolidare il proprio primato approfittando del rallentamento della SPAL, costretta al pari dal Vicenza e scavalcata dal Frosinone.

La squadra scaligera quest'anno non può assolutamente fare a meno dei gol e delle giocate di Giampaolo Pazzini, autore di diciassette gol in stagione e capocannoniere incontrastato della Serie B, quando lui è a pieno regime tutta la squadra in generale gioca meglio e si esprime al massimo delle proprie potenzialità. Adesso il Verona dovrà ritrovare quella continuità di risultati che gli consentirebbe di costruirsi un buon margine di sicurezza sulle altre pretendenti alla promozione, se l'anno scorso Cagliari e Crotone erano riuscite a staccarsi dal gruppo e a guardare tutte le altre squadre dall'alto in basso, in questa stagione c'è molto più equilibrio.

Le tre retrocesse (Verona, Frosinone e Carpi) non stanno ammazzando il campionato come si pensava alla vigilia, e tre neopromosse su quattro non hanno minimamente accusato il salto di categoria e anzi si stanno proponendo come tra le candidate più credibili a giocarsi quantomeno i playoff, salvo repentini crolli nel girone di ritorno.

Dall'altra parte abbiamo un Benevento che vuole continuare a stupire e a lasciare tutti a bocca aperta: con il 3 a 0 rifilato al Carpi, il tecnico Marco Baroni ha voluto ribadire una volta per tutte che la sua squadra non è affatto un fuoco di paglia e che con la rosa che si ritrova a disposizione vuole andare fino in fondo sperando di compiere un miracolo sportivo che fino a qualche anno fa sembrava pura utopia. Del resto la formazione campana sembra ben attrezzata, tra tutti gli elementi spiccano sicuramente il bomber Ceravolo e soprattutto Amato Ciciretti che sta dimostrando di avere la stoffa per diventare un grande calciatore e già dall'anno prossimo non ci sarebbe nulla di strano a vederlo giocare in Serie A. Sarà dunque una partita assolutamente da non perdere che vedrà di fronte due squadre tra le migliori della Serie B.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, quasi sicuramente Pecchia confermerà il 4-3-3 che si sta rivelando il modulo migliore per questo Verona: tra i pali confermatissima la presenza di Nicolas, davanti a lui la linea difensiva composta da Caracciolo, Pisano, Souprayen e Boldor; a centrocampo Fossati e Romulo non dovrebbero avere problemi a rimediare una maglia da titolare, mentre ci sarà il ballottaggio tra i due fratelli Zuculini, Bruno e Franco; in avanti, Pazzini sarà supportato da Siligardi e Bessa. Il Benevento dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1: a difendere la porta ci sarà come al solito Cragno, in difesa spazio a Pezzi, Lucioni, Camporese e Venuti; Chibash e Pinto comporranno la linea mediana schierandosi dietro ai trequartisti Ciciretti, Falco e Gyamfi, con Ceravolo unica (e indiscussa) punta.

Le agenzie di scommesse on-line danno il Verona per favorito: su Bet365 l'1 dei padroni di casa viene dato a 1,73; PaddyPower offre invece una quota di 3,60 per l'X; Unibet ha fissato a 5,20 la posta in palio per il 2 degli ospiti. I bookmaker non intendono sbilanciarsi sul numero di gol: Unibet paga 1,98 la giocata Over, Bet365 propone una quota di 1,85 per l'Under.

Verona-Benevento sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, che detiene in esclusiva i diritti del campionato di Serie B fino al 2018. Appuntamento sui canali 201, 206 e 251 in alta definizione per il kick-off in programma alle ore 20.30, con la possibilità di assistere all'anticipo anche sui dispositivi mobili in diretta streaming video grazie a Sky Go, con l'omonima app installabile su smartphone e tablet, oppure tramite browser raggiungibile all'indirizzo skygo.sky.it.