Video/ Camerun-Ghana (2-0): highlights e gol della partita (semifinale Coppa d’Africa 2017)

VIDEO CAMERUN-GHANA (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SEMIFINALE COPPA D’AFRICA 2017) - Sarà il Camerun la seconda finalista dell'edizione 2017 della Coppa d'Africa, e a differenza dell'Egitto la nazionale di Hugo Broos non ha neanche bisogno dei calci di rigore per avere ragione del Ghana battuto per 2 a 0, accade tutto nei novanta regolamentari. Nella prima frazione di gioco il Camerun gioca decisamente meglio andando vicino al gol con Teikeu che stacca di testa sugli sviluppi di un corner ma viene fermato dal salvataggio sulla linea di Afful; poco dopo è il portiere Razak a negare il gol a Tambe, mentre Bassogogf e Zoua vengono chiusi in corner, solamente prima dell'intervallo gli uomini di Grant ci provano con Jordan Ayew che angola troppo il tiro. Nella riprea il Ghana dà la sensazione di poter prendere in mano la partita, Wakaso mette a dura prova i riflessi di Ondoa direttamente da calcio di punizione mentre Partey da posizione centrale non riesce a inquadrare la porta. Tuttavia, proprio nel momento più critico il Camerun riesce a passare in vantaggio: Razak - che nelle partite precedenti si era rivelato spesso decisivo con i suoi interventi - esce male lasciando il pallone vacante, Boye sbaglia il disimpegno e Ngadeu si ritrova la porta spalancata e non può assolutamente sbagliare. Inutili gli sforzi dei calciatori ghanesi che aumentano il pressing nell'area di rigore avversaria senza però creare grossi pericoli dalle parti di Ondoa. E in contropiede, a tempo praticamente scaduto, Bassogog in campo aperto non lascia scampo a Razak e firma la rete del raddoppio che chiude la contesa e condanna il Ghana alla resa, passano i Leoni Indomabili. Il Camerun alla fine si è rivelato davvero cinico e concreto, due tiri in porta per la nazionale di Hugo Broos ma sono bastati per prevalere; agli uomini di Grant non sono invece bastati cinque tiri nello specchio per gonfiare la rete.

LE DICHIARAZIONI - Il difensore del Camerun, Michael Ngadeu-Ngadjui, ha contribuito a portare la sua nazionale in finale con il gol dell'1 a 0: "Sicuramente non avrei mai immaginato di poter essere così determinante per il mio Camerun, sto vivendo un'autentica favola. Anche l'anno scorso nel campionato rumeno avevo l'abitudine di segnare; che dire, sono davvero fiero di me stesso. Del nostro spirito di gruppo ve ne sarete resi conto vedendoci ballare dopo ogni gol, siamo carichi a mille e stiamo preparando ogni partita al meglio isolandoci dal mondo e rimanendo concentrati per tutti i novanta minuti. Nel calcio si può vincere oppure perdere, di certo stasera è stata dura. Gli assenti? Se non sono qui avranno le loro ragioni, è un peccato che non ci siano ma sicuramente ci staranno supportando anche a distanza". Le parole di Vincent Aboubakar, centravanti del Camerun, rispecchiano la grande coesione tra i Leoni Indomabili: "Ci sono dei momenti in cui capita di non giocare sempre, io ho rispettato le scelte del mister e cerco comunque di essere decisivo anche entrando dalla panchina. La cosa che conta di più è che la squadra sia arrivata in finale e ora penseremo a conquistare questa coppa. Hugo Broos ha portato al gruppo la serenità, la disciplina, il rigore e la voglia di lavorare e sacrificarsi in allenamento, il tecnico pretende molto da noi, soprattutto dai giocatori di maggior qualità".

Il centravanti del Ghana, André Ayew, commenta a caldo la sconfitta: "Sapevamo di essere superiori sulla carta al Camerun ma oggi non siamo riusciti a dimostrarlo sul campo. Il nostro obiettivo era quello di arrivare in finale come lo è stato da una decina d'anni, ma non dobbiamo perdere la calma: si può anche perdere ogni tanto, la partita ha parlato per se stessa e forse non meritavamo di vincere, ma neanche di perdere al novantesimo. Ora cercheremo di stare tranquilli e tornare subito al lavoro per rifarci alla prima occasione possibile". In conferenza stampa il commissario tecnico del Ghana, Avram Grant, non nasconde l'amarezza per la finale sfuggita: "Sono più che dispiaciuto, mi aspettavo di arrivare fino in fondo ma non è successo. Abbiamo dominato la gara soprattutto nella ripresa, poi abbiamo commesso un errore sugli sviluppi di un calcio piazzato e alla prima occasione gli avversari sono andati a segno. Perdere questa partita è stato molto triste, complimenti al Camerun e gli faccio gli auguri per la finale, ma sono davvero deluso e amareggiato per come sono andate le cose".

(Stefano Belli)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CAMERUN-GHANA (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SEMIFINALE COPPA D'AFRICA 2017, da video sky)

© Riproduzione Riservata.