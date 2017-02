Bari-Vicenza/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA BARI-VICENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 24^ GIORNATA) - Bari-Vicenza, diretta dall'arbitro Di Paolo, si gioca sabato 4 febbraio per la 24^ giornata di Serie B. Alle ore 18,00 allo stadio San Nicola si affrontano i padroni di casa del Bari ed il Vicenza. La gara mette in palio tre punti che potrebbero risultare molto importanti per i pugliesi impegnati nella lotta per agguantare i play off ed anche per il Vicenza che si ritrova impelagato nelle zone vicine alla retrocessione. In questo momento la classifica generale vede il Bari al decimo posto con 30 punti a sole 2 lunghezze dall’ottavo ed ultimo posto valido per i Play Off mentre il Vicenza è tredicesimo con 27 punti alla pari con il Brescia e la Salernitana con un vantaggio di soli 2 punti sulla zona Play Out.

Nelle ultime giornate di campionato si è comportato meglio il Vicenza che ha raccolto 3 pareggi e 2 vittorie (9 punti) mentre il Bari ha ottenuto 1 vittoria, 3 pareggi ed 1 sconfitta (6 punti). I Pugliesi in casa ha un buon rendimento con 22 punti conquistati su 36 disponibili con sole due sconfitte subite. Il Vicenza dal proprio canto è una delle formazioni più temibili quando gioca lontana dal proprio pubblico avendo il terzo miglior rendimento della cadetteria con 15 punti alla pari di Verona, Perugia e Frosinone. Insomma, una gara non semplicissima per i padroni di casa che dovranno stare attenti a non farsi trovare scoperti al cospetto delle velenose ripartenze vicentine. Nella gara del girone di andata c’è stato un pareggio a reti bianche mentre nell’ultimo confronto diretto al San Nicola vide nella passata stagione la vittoria del Bari per 2-1 con gol di Di Cesare e Maniero su calcio di rigore.

Per quanto concerne le probabili formazioni, mister Colantuono è alle prese con una serie di dubbi che riguardano soprattutto il fronte destro. Lo schema sarà nuovamente il 4-3-3 con Micai che si occuperà della porta. In difesa i centrali Capradossi e Tonucci sono confermati, Sabelli sarà titolare sulla corsia di destra mentre sull’out mancino c’è un ballottaggio che vede leggermente in vantaggio Morleo nei confronti Daprela. Con il compito di imbastire le trame offensive ci sarà Salzano ai cui fianchi ci saranno Fedele e probabilmente Furlan che sembra essere favorito rispetto a Macek. In avanti Franco Brienza e Floro Flores dovrebbe dare imprevedibilità a tutte le giocate con a sostegno largo sulla corsia destra di Maniero che potrebbero essere preferito a Parigini sacrificando un po’ l’equilibrio di tutto l’assetto.

Il Vicenza di Bisoli dovrebbe attuare uno schema a specchio utilizzando ugualmente il 4-3-3. In porta Benussi mentre in difesa Bianchi a destra, l’ex Milan e Parma Zaccardo al fianco di Adejo mentre sulla corsia potrebbe essere utilizzato Zivkov invece di D’Elia. A centrocampo sarà ancora una volta Glucher a gestire le tempistiche di gioco. A completare il reparto con compiti di classiche mezzali Signori sulla centrodestra e Rizzo sul centrosinistra. In avanti ancora fiducia ad Ebagua come terminale centrale mentre sulle due corsie giocheranno Giacomelli sulla sinistra e Orlando sulla destra. Da segnalare come non sia impossibile vedere dal primo minuto Bogdan al posto di Giacomelli e Vita al posto dello stesso Orlando nonostante quest’ultimo nell’ultima domenica abbia trovato la vita della rete.

Dal punto di vista tattico c’è da aspettarsi un Bari molto aggressivo in metà campo e molto propositivo allo scopo di cogliere i tre punti necessari per continuare ad alimentare il sogno di centrare il proprio sogno promozione. Il Vicenza di questo se ne potrebbe avvantaggiare giacchè formazione a proprio agio nelle trasferte e quindi abile a difendersi e nel ripartire con efficacia.

Per alcune delle più importanti agenzie di scommesse italiane tra cui la Snai, il Bari è abbastanza favorito in questo incontro tant’è che la vittoria dei pugliesi è stata quotata 1,83 contro il 3,25 del pareggio ed addirittura 5,00 per l’eventuale successo da parte del Vicenza. Inoltre, tendenzialmente in questo incontro si dovrebbero segnare meno di 3 reti con l’evento Under 2,5 pagato 1,62 e l’evento Over 2,5 pagato 2,15.

Bari-Vicenza sarà trasmessa in diretta tv dalla pay tv del satellite: appuntamento su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite che potranno assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go.

