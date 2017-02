Burkina Faso-Ghana/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario risultato live (oggi, Coppa d’Africa 2017 finale 3°posto)

DIRETTA BURKINA FASO-GHANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D’AFRICA 2017 FINALE 3°POSTO) - Burkina Faso-Ghana sarà diretta dall’arbitro algerino Mehdi Abid Charef alle ore 20.00 di stasera: appuntamento per la finale terzo posto della Coppa d'Africa 2017 a Port Gentil, una delle quattro città del Gabon che hanno ospitato il torneo. Si tratta di due formazioni che arrivano a questa sfida con l'umore diverso: Burkina Faso consapevole di aver fatto un vero e proprio miracolo e dunque felice di essere arrivata a questo punto. Ghana che avrebbe potuto fare qualcosa in più per provare a raggiungere la finale che vedrà protagoniste Camerun ed Egitto. CLICCA QUI PER SEGUIRE CON NOI LA DIRETTA DI BURKINA FASO-GHANA LIVE (COPPA D’AFRICA 2017, FINALE 3°POSTO)

Una partita che comunque vedrà opposte due formazioni che vorranno dare spettacolo anche perché hanno dimostrato di saper giocare a calcio e di farlo in modo egregio. Burkina Faso che non vuole fermarsi e vuole ottenere il terzo posto che avrebbe dello storico. Ghana che lotta per provare a tornare ai fasti di qualche anno fa anche grazie ad alcuni giovani talenti che vorranno mettersi in mostra in questa finale. La competizione della Coppa d'Africa ha comunque visto queste due formazioni pronte a lottare anche in vista dei Mondiali del 2018. Potrebbero essere tra le squadre protagoniste delle prossime qualificazioni.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Burkina Faso che continuerà a puntare sui suoi uomini migliori per provare a battere il Ghana. Il modulo sarà il consolidato 4-1-2-3 con Kouakou in porta, Coulibaly, Kone, Dayo e Yago a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo sarà Toure l'interditore avanti la difesa mentre Kabore e Traore avranno il compito di scardinare la difesa ospite con i loro inserimenti. In attacco spazio sicuro per Nakoulma, e Bertrand Traore con Bance a fare da punta centrale.

Il Ghana invece vorrà vincere con il suo 4-3-3 basato sulla rapidità di alcuni elementi. In porta giocherà Razak che fin qui ha dato grande affidabilità con Afful, Boye, Amartey e Acheampong in difesa. In mezzo al campo giocheranno sicuramente Atsu, Acquah e Wakaso con Badu dell'Udinese pronto ad entrare nella ripresa. In avanti giocheranno Thomas e André Ayew sugli esterni con Jordan Ayew a fare da punta centrale. Potrebbe esserci spazio anche per Gyan Asamoah, l'esperto attaccante ex Modena e Udinese.

Burkina Faso che gioca all'insegna del grande entusiasmo, consapevole di aver raggiunto già un traguardo storico. La formazione del c.t. portoghese Duarte ha lavorato molto bene ed è già proiettata al Mondiale 2018 a cui vuole arrivare. Tanti talenti a partire da Bertrand Traore, stellina del Chelsea oggi in prestito all'Ajax. Proprio lui è il riferimento offensivo della sua nazionale che lo vede come la star principale in questa competizione. Assieme a lui spicca anche Kone del Lione in difesa, elemento molto affidabile e su cui non mancano le attenzioni europee. Nel Ghana invece gli elementi di riferimento sono indubbiamente i fratelli Ayew che con la loro tecnica e rapidità sono sempre micidiali. Il centrocampo finora non è andato benissimo però è pronto a rialzarsi proprio in occasione della sfida contro il Burkina Faso che dirà molto sulle reali ambizioni, anche future, di questa nazionale.

Gli amanti delle scommesse potranno puntare su diverse quote per quanto riguarda questo evento. Bwin propone la vittoria del Burkina Faso a 3.20, mentre il pareggio viene quotato a 2.95. Favorito il Ghana la cui vittoria viene quotata a 2.35 dal celebre bookmaker Bwin. Il c.t. portoghese Duarte ha elogiato sempre i suoi ragazzi evidenziandone sempre il carisma e la grinta che hanno fatto la differenza in questa competizione. Burkina Faso che a detta del suo c.t. non è sazio e vuole il terzo posto per onorare un popolo che ha sofferto tanto negli ultimi anni. Un ottimo lavoro è quello che il c.t. israeliano ex Chelsea, Avram Grant, sta portando avanti col suo Ghana. Da qualche tempo non si sentiva più parlare del Ghana come una delle miglior nazionali africane ecco perché l'ex tecnico del Blues si è detto pronto a portare avanti il suo lavoro anche in vista della qualificazione ai Mondiali 2018.

La partita di Coppa d’Africa 2017 tra Burkina Faso e Ghana sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Fox Sports HD, il numero 204: telecronaca affidata a Riccardo Mancini. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire la finale per il terzo posto anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER SEGUIRE CON NOI LA DIRETTA DI BURKINA FASO-GHANA LIVE (COPPA D’AFRICA 2017, FINALE 3°POSTO)