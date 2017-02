CALLEJON ESPULSO/ Video, colpo da pallavolista, poi scalcia Nagy da terra in Bologna Napoli

CALLEJON ESPULSO, LO SPAGNOLO PERDE LA TESTA: VIDEO, RIGORE PROCURATO E SCALCIA NAGY DA TERRA (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Raptus di Callejon durante Bologna-Napoli: lo spagnolo è stato espulso al 26' minuto della sfida della 23esima giornata di Serie A per doppia ammonizione nello spazio di un paio di minuti. Callejon ha prima procurato un calcio di rigore per i rossoblu, stoppando di mano un colpo di testa di Destro diretto in rete ma, dopo essere stato graziato dal direttore di gara che gli ha mostrato solo il giallo, è stato salvato anche da Reina, bravo ad ipnotizzare l'attaccante dei felsinei dal dischetto. Sembrava che Callejon l'avesse scampata definitivamente, ma neanche un minuto più tardi l'esterno di Sarri ha perso di nuovo la testa e, dopo un contatto con Nagy, ha scalciato da terra l'avversario meritando il secondo cartellino. Un atteggiamento incomprensibile da parte di Callejon, che pure aveva iniziato la sfida del Dall'Ara splendidamente, servendo ad Hamsik l'assist del provvisorio 0-1. Clicca qui per vedere il fallo di reazione che è costato l'espulsione a Callejon!

