Casertana-Lecce/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA CASERTANA-LECCE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO 2017 GIRONE C, OGGI 4 FEBBRAIO) - Casertana-Lecce, diretta dall'arbitro Luigi Pillitteri della sezione di Palermo, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 18.30, sarà una partita estremamente interessante nel programma della quinta giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Seconda trasferta consecutiva per i salentini primi nella classe nel raggruppamento a braccetto con il Matera. A Catanzaro, nell'ultima sfida di campionato disputata, i giallorossi sono riusciti a passare in rimonta grazie alle reti messe a segno da Doumbia e Lepore, e sono così riusciti a centrare la loro terza vittoria consecutiva.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (24^GIORNATA)

Un rendimento che ha permesso al Lecce di agganciare il Matera la primo posto in classifica e mantenere successivamente il passo della capolista, anche se la corsa alla Serie B resta complicata e oltre al duo di testa c'è anche il Foggia a rincorrere a brevissima distanza, a due sole lunghezze dalla vetta.

Il Lecce sarà sicuramente un cliente difficile per una Casertana che sta vivendo comunque un momento di crescita, e che dopo tre vittorie consecutive contro Melfi, Monopoli e Paganese è riuscita ad ottenere un prezioso pareggio a reti bianche su un campo difficile come quello di Taranto. Per i campani decimo posto che a fine stagione sarebbe l'ultimo utile per parecipare ai play off. Un obiettivo che sembra alla portata della squadra di Andrea Tedesco, a patto di mantenere questo livello di continuità per tutto il girone di ritorno.

Le probabili formazioni della sfida del tardo pomeriggio di sabato: la Casertana schiererà Ginestra tra i pali, Rainone e D'Alterio come difensori centrali, mentre Finizio coprirà la fascia destra sulla linea a quattro difensiva e l'uruguaiano Ramos sarà invece impiegato sulla fascia opposta. A centrocampo Carriero, De Marco e Giorno comporranno il terzetto titolare, nel tridente offensivo ci sarà spazio invece per Ciotola, Colli e l'argentino Corado.

Il Lecce risponderà con Bleve a difesa della porta, Cosenza e Drudi al centro della retroguardia e Vitofrancesco laterale destro e Agostinone laterale sinistro, a completare la linea a quattro difensiva. A centrocampo ci sarà spazio per Arrigoni, Mancosu ed il bulgaro Tsonev, mentre partiranno titolari nel tridente offensivo il francese Doumbia, Caturano e Pacilli.

Le due squadre si troveranno di fronte con moduli speculari. 4-3-3 sia per la Casertana di Andrea Tedesco, che sembra aver raggiunto una nuova consapevolezza ed un nuovo livello di maturità nelle ultime partite, anche se ovviamente il test contro il Lecce sarà uno dei più difficili in assoluto dal punto di vista tecnico. I salentini del mister Padalino sembrano a loro volta essere diventati più equilibrati, rispetto a un inizio di stagione in cui, dopo una partenza sprint, si erano trovati a sprecare diverse occasioni favorevoli. Il Lecce nelle ultime settimane ha sfruttato nel migliore dei modi alcune occasioni favorevoli proposte dal calendario, ora bisognerà piazzare un acuto, per mantenersi in vetta, su un campo sicuramente ricco di insidie.

Le quote vedono il Lecce favorito ma con giudizio, con i bookmaker che tengono ben presenti le difficoltà relative al campo di Caserta. Vittoria salentina quotata 2.15 da William Hill, mentre Bet365 propone a 3.20 la quota relativa al pareggio e Paddy Power a 3.40 la quota relativa al successo interno.

Per seguire in diretta streaming video con una connessione internet Casertana-Lecce, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 18.30, servirà un abbonamento al portale ufficiale della Lega Pro 2016/17 che trasmette tutte le partite sul web, ovvero sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (24^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.