Chelsea-Arsenal/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Premier League 24^ giornata)

DIRETTA CHELSEA-ARSENAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, PREMIER LEAGUE 2017 24^ GIORNATA) - Chelsea-Arsenal si gioca sabato 4 febbraio alle ore 13.30 italiane a Stamford Bridge ed è una partita valida per la 24^ giornata di Premier League. I Blues di Antonio Conte sono reduci dal pareggio di Anfield, dopo aver a lungo accarezzato i tre punti, che avrebbero permesso alla squadra del tecnico italiano di allungare ulteriormente in classifica, complici anche i passi falsi delle dirette concorrenti. Incluso l'Arsenal, che si è fatto sorprendere in casa dal Watford di Mazzarri per 2-1, a conferma di come l'ex allenatore di Napoli e Inter ci abbia preso gusto nel fare lo sgambetto alle grandi: ricordiamo, ad esempio, la vittoria contro il Manchester United di Mourinho nel corso del girone d'andata.

Nel match contro il Liverpool, il Chelsea era passato in vantaggio grazie alla magia su calcio di punizione del difensore brasiliano David Luiz. Wijnaldum, ad inizio secondo tempo, riporta in quota i Reds. Nel finale però è il Chelsea ad avere la clamorosa occasione per portarsi a casa tre punti pesantissimi, ma Diego Costa fallisce il calcio di rigore. La classifica vede il Chelsea al comando con 56 punti, frutto di 18 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. I Blues possono vantare non soltanto della migliore differenza reti (+32), ma anche della miglior difesa, con sole 16 reti subite nelle prime 23 partite disputate. Un eccezionale ruolino di marcia da parte della truppa di Antonio Conte, che sta dominando il campionato nonostante la presenza di tanti fuoriclasse della panchina, da Guardiola a Mourinho fino a Klopp.

L'Arsenal insegue al secondo posto, in coabitazione con il Tottenham, a 9 punti di svantaggio dalla capolista Chelsea. I Gunners non si presentano alla maxi sfida del 4 febbraio nel migliore dei modi, avendo clamorosamente fallito la sfida casalinga contro il Watford. In pericolo anche la qualificazione alla prossima Champions League per la squadra di Wenger, che inizia a sentire il fiato sul collo da parte del Manchester City, con i Citizen quinti, a pari merito con il Liverpool quarto, a quota 46 punti, -10 dal Liverpool.

Antonio Conte, per il big match contro l'Arsenal, decide di affidarsi ancora al suo caro 3-4-3, nuovo marchio di fabbrica dell'ex allenatore della Juventus una volta sbarcato in Premier League, dopo il 3-5-2 copiato e ricopiato negli ultimi anni in Italia (Juve docet) e anche in altri Paesi. A guidare il tridente offensivo ci sarà lo spagnolo Diego Costa, che deve riprendersi dal rigore fallito in occasione della trasferta giocata all'Anfield. Al suo fianco agiranno, larghi sugli esterni, Hazard e Pedro. A centrocampo Conte potrà contare su Kantè, ex mediano del Leicester campione d'Inghilterra.

Al suo fianco Matic. Sugli esterni correranno Moses e Alonso. Il terzetto di difesa sarà costituito da Cahill, David Luiz e Azpilicueta. In porta l fenomeno Courtois. L'Arsenal risponde con l'ex Cech tra i pali. Difesa a quattro con Monreal e Bellerin terzini, Mustafi e Koscielny centrali. In mediana giocheranno Chamberlain e Coquelin, sulla trequarti le chiavi della creatività saranno affidate a Ozil, che dovrà garantire importanti assist e rifornimenti sia all'unica punta Sanchez che agli esterni Walcott e Iwobi.

Il pronostico vede favoriti i padroni di casa del Chelsea, la cui vittoria è quotata sotto i 2 (1.98), mentre il successo degli ospiti paga 4 volte la posta. Il pareggio è in lavagna a 3.50. Anche i bookmakers dunque credono all'ennesima vittoria del Chelsea. Per tutti gli appassionati, l’appuntamento in diretta tv con Chelsea-Arsenal sarà su Sky Sport 3, canale numero 203 della piattaforma satellitare riservata agli abbonati, che avranno la possibilità di seguire l’incontro di Stamford Bridge anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

