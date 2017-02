Cittadella-Pro Vercelli / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA CITTADELLA-PRO VERCELLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 4 FEBBRAIO) - Cittadella-Pro Vercelli diretta dall'arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì è una delle sette gare del 24^ turno di Serie B 2016-2017 in programma sabato 4 febbraio 2017 alle ore 15.00. La partita si svolgerà presso l'impianto Piercesare Tombolato nell'omonimo comune veneto in provincia di Padova. Cittadella-Pro Vercelli protagoniste della sfida devono riscattare la sconfitta nel loro rispettivo ultimo impegno di campionato: la formazione di Venturato ha perso di misura nella gara esterna contro la Ternana collezionando il decimo KO dall'inizio della stagione, perdendo così contatto dal vertice della classifica, pur rimanendo in piena zona play-off occupando il quinto posto in solitaria a 37 punti.

La squadra di Moreno Longo, invece, è reduce dalla sconfitta interna maturata tra le mura amiche del Piola contro il Trapani, nonostante una buona prestazione la Pro Vercelli ha perso per 1-3, piombando così in piena zona retrocessione, il lavoro svolto dall'ex-tecnico della Primavera del Torino non ha dato finora i risultati sperati e il club piemontese si ritrova a navigare in cattive acque, attualmente la Pro Vercelli è quartultima a pari merito col Cesena con 24 punti.

Discorso completamente diverso per il Cittadella neo-promosso che non ha avvertito il salto di categoria, collezionando 15 punti nelle prime 5 gare, un tesoretto che gli ha consentito di occupare stabilmente le prime posizioni della graduatoria nonostante qualche passo falso di troppo e diversi punti regalati qua e là, e di cominciare a fare qualche pensierino per i play-off, anche se non sarà facile per i ragazzi di Venturato confermarsi sui livelli del girone d'andata da qui al termine della regular season, a meno che Gianluca Litteri, già autore di dieci gol in venti gare disputate, non tiri fuori dal cilindro altre giocate vincenti in grado di trascinare la squadra al successo come ha fatto più volte finora.

Venturato è molto affezionato al modulo 4-3-1-2 e con ogni probabilità lo riproporrà anche nella gara contro la Pro Vercelli: in porta si accomoderà il titolare Alfonso, la linea difensiva a quattro potrebbe essere formati da Salvi, Pascali, Scaglia e Benedetti; a centrocampo largo a capitan Iori, Valzania e Schenetti, con il trequartista Chiaretti schierato alle spalle Litteri e Arrighini.

Longo risponderà al collega con 3-5-2, a difendere la porta ci penserà Provedel, la difesa a tre sarà composta dai centrali Bani, Legati e Luperto; a centrocampo non è esclusa la presenza di Vives, appena sbarcato a Vercelli e al passo d'addio (si ritirerà al termine della stagione dopo tanti anni trascorsi al Torino), con Emmanuello e Palazzi che saranno affiancati dagli esterni Mammarella e Germano, mentre salvo ripensamenti le due punte saranno La Mantia e Morra.

Considerando il ruolino di marcia del Cittadella in casa (otto vittorie e quattro sconfitte al Tombolato per la formazione veneta) e quello della Pro Vercelli in trasferta (appena quattro punti, uno dei peggiori rendimenti fuori casa di tutta la Serie B), i bookmaker puntano sui padroni di casa: WilliamHill ha fissato per l'1 una quota di 1,80 contro quella di 3,50 per l'X offerta da PaddyPower e il 5,40 che Unibet propone come posta in palio per il 2 degli ospiti. Su Bet365 la giocata Under (non più di due gol complessivamente segnati) viene data a 1,70 contro la quota di 2,10 che Betfair offre per l'Over.

Cittadella-Pro Vercelli sarà proposta in diretta tv su Sky Sport, unica emittente (a pagamento) che in Italia detiene in esclusiva assoluta i diritti per il campionato di Serie B. Il match sarà proposto sui canali 257 (in alta definizione) e 277 (in risoluzione standard) con il collegamento che partirà poco prima del fischio d'inizio fissato per le ore 15.00, con la possibilità di guardare la partita in diretta streaming video su internet collegandosi al sito skygo.sky.it oppure di scaricare l'app su smartphone e tablet.

All'interno della trasmissione Diretta Gol, in onda sul canale 206 di Sky, saranno garantite diverse finestre di aggiornamento con le immagini relative alle fasi salienti, per chi non è abbonato alla pay-tv satellitare non rimane altra scelta che aspettare le ore 18 quando Rai 2 proporrà gli highlights in chiaro.

