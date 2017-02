Consigli Fantacalcio/ Formazioni Serie A, i giocatori da schierare (4-5-7 gennaio 2017, 23^ giornata)

CONSIGLI FANTACALCIO: LE FORMAZIONI DI SERIE A E I GIOCATORI DA SCHIERARE (4-5-7 GENNAIO 2017, 23^ GIORNATA) – La 23esima giornata di serie A è alle porte e tutti i fanta allenatori sono pronti per schierare la loro formazione. Ricordiamo brevemente il calendario di questo appassionate turno di campionato: si comincerà sabato con la partita tra Bologna e Inter, anticipo della 23^ giornata, o 4 turno del girone di ritorno. Domenica prossima invece la giornata sarà inaugurata dal lunch match tra Milan e Sampdoria, con ben 5 incontri il cui fischio d’inizio è stato fissato per le ore 15.00: si tratta quindi di Atalanta-Cagliari, Chievo-Udinese, Empoli-Torino, Genoa-Sassuolo e Pescara-Lazio. Il turno di campionato continuerà alle ore 18.00 con la sfida tra Palermo e Crotone, mentre alle ore 20.45 gli occhi di tutti saranno fissati sul derby d’Italia tra Juventus e inter. La 23^ giornata si chiuderà solo martedì sera con il posticipo tra Roma e Fiorentina. Ecco tutti i consigli su chi schierare e chi no in questa giornata di campionato.

CONSIGLI FANTACALCIO BOLOGNA-NAPOLI - Il Napoli vuole rifarsi dopo il pareggio con il Palermo: in casa del Bologna bisogna sicuramente schierare Mertens e Insigne, uomini davvero in forma in questa squadra, mentre bisogna evitare Tonelli, non propriamente al massimo della condizione. Come sorpresa indichiamo Diawara, ex di turno, mentre il ritorno di Koulibaly in difesa potrebbe giovare. Occhio ovviamente a Mattia Destro nel Bologna, mentre Verdi potrebbe essere la sorpresa. Da non schierare Masina, che sta veramente deludendo in questo campionato.

CONSIGLI FANTACALCIO MILAN-SAMPDORIA - Il Milan torna in campo dopo il pesante ko di Udine. A San Siro arriva la Samp, vittoriosa contro la Roma. Da schierare Muriel, davvero in ottima forma, mentre la sorpresa potrebbe essere Schick. Occhio a Puggioni, che non sta facendo benissimo in questo frangente. Nel Milan confermiamo Donnarumma, che deve riscattarsi, mentre la sorpresa potrebbe essere Pasalic. In attacco ci affidiamo a Bacca, mentre è da evitare Lapadula.

CONSIGLI FANTACALCIO ATALANTA-CAGLIARI - I nerazzurri tornano in campo dopo il pareggio contro il Torino. Stesso punteggio per i sardi, che schierano Borriello in attacco. da evitare Sau, che sta deludendo in questo periodo, mentre la sorpresa potrebbe essere Barella. Nell' Atalanta confermato Petagna in attacco, con Conti che potrebbe essere una piacevole sorpresa. Occhio a Kurtic, che non sta facendo bene in questo periodo, mentre il muro atalantino in difesa viene confermato in blocco.

CONSIGLI FANTACALCIO CHIEVO-UDINESE - Entrambe reduci da vittorie, Chievo e Udinese scendono in campo in questa giornata. In attacco confermiamo Thereau da una parte e Inglese dall'altra, mentre nei gialloblu non deve mai mancare Birsa. In difesa spazio a Gamberini, Gobbi e Dainelli, mentre per l'Udinese confermati Felipe e Danilo. Da evitare Zapata per i bianconeri, mentre nel Chievo meglio non schierare Hetemaj: questo non è di certo un buon periodo per lui.

CONSIGLI FANTACALCIO EMPOLI-TORINO - Gli azzurri arrivano da un pesante ko in casa del Crotone, mentre i granata arrivano dal pari contro l'Atalanta. In attacco imprescindibile Belotti, mentre Ljajic e Baselli sono da evitare per la loro incostanza. Confermati Rossettini e Castan in difesa, mentre da la sorpresa potrebbe essere Valdifiori. Nell' Empoli Mchelidze sta facendo benissimo, mentre è da evitare Mauri. La sorpresa potrebbe essere Marilungo, che in coppia con il georgiano sta esprimendo un buon calcio.

CONSIGLI FANTACALCIO GENOA-SASSUOLO - I rossoblu arrivano dal pari di Firenze, mentre il Sassuolo dalla sconfitta contro la Juventus. I must di questa gara sono ovviamente Simeone da una parte e Berardi dall'altra: i due stanno tornando al meglio proprio in queste giornate. Confermate le sorprese Miguel Veloso e Pellegrini, da evitare Izzo e Mazzitelli, che non hanno giocato al meglio nelle ultime gare.

CONSIGLI FANTACALCIO PESCARA-LAZIO - Momento delicato per entrambe le squadre, che arrivano da altrettante sconfitte. Gilardino da una parte e Immobile dall'altra sono i bomber che non devono mancare, mentre Biglia e Benali non stanno facendo bene: meglio non schierarli in questa domenica. Confermati Verre e Milinkovic Savic come probabili sorprese di questo match.

CONSIGLI FANTACALCIO PALERMO-CROTONE - Una sfida salvezza che può dirci davvero molto. Il Palermo si affida a Nestorovsky, mentre non è da schierare Posavec, che ha dimostrato pochissima sicurezza. Quaison potrebbe essere la sorpresa, mentre meglio non fare affidamento su una difesa così battuta. Bomber Falcinelli imprescindibile per il Crotone (autore di una doppietta nell'ultimo match), con Rhoden come sorpresa. Non schierate Trotta, naturale sostituto del numero 9 rossoblu.

CONSIGLI FANTACALCIO JUVENTUS-INTER - In questa giornata è momento di derby d' Italia. La Juventus ospita allo Stadium l'Inter: i due bomber su cui puntare sono ovviamente Gonzalo Higuain e Mauro Icardi, mentre sono da evitare Eder e Pjaca, che potrebbero rimanere in panchina in questo match. Occhi puntati su Brozovic, incognita nerazzurra. In difesa ci affidiamo alla BBC nella Juventus (Barzagli, Bonucci e Chiellini), mentre nell' Inter confermiamo Miranda e Murillo.

CONSIGLI FANTACALCIO ROMA-FIORENTINA - Un big match che servirà ai giallorossi a rialzarsi. Ma anche la Fiorentina vuole cancellare il pari beffa contro il Genoa. Da schierare i due bomber Edin Dzeko e Nikola Kalinic, mentre sono da evitare El Shaarawy e Borja Valero, che in questa stagione non stanno facendo bene. Fazio e Manolas sembrano essere i pilastri della Roma, mentre la fiorentina si affida ad Astori e Sanchez. Possibile sorpresa Grenier, nuovo acquisto giallorosso.

