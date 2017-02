DANIELE LUPO VIDEO, DAL TUMORE ALL'ARGENTO ALLE OLIMPIADI: IL RACCONTO DEL FUORICLASSE DI BEACH VOLLEY (DRIBBLING, OGGI 4 FEBBRAIO 2017) - Daniele Lupo è tornato a parlare della sua partita più dura, quella contro il tumore: lo ha fatto oggi ai microfoni di Dribbling, su Raidue. Il fuoriclasse di beach volley, nel marzo 2015 era in ospedale per un problema al ginocchio, poi la scoperta del tumore. I giorni successivi all'operazione sono stati duri: l'attesa per l'esame istologico, i cattivi pensieri, ma anche l'affetto della sua famiglia. Poi la fine dell'incubo: dopo l'intervento l'azzurro non ha avuto bisogno di sottoporsi alla chemioterapia. L'argento olimpico di beach volley a La Repubblica aveva raccontato quel momento difficile: «Sono rimasto paralizzato dal terrore. Poi un giorno ho chiamato mio papà: "Pa' me sa che questo è un esame. Una sfida». E quella paura è stata trasformata in benzina da Daniele Lupo: «Quando sei stato ricoverato con quella diagnosi, quando hai visto nel letto a fianco uno a cui avevano appena tolto un rene, o un vecchietto che stava per morire, beh andare sotto di sette break in una partita, per quanto importante, diventa, diciamo così, fattibile». Guarire da un tumore è possibile tanto quanto vincere una medaglia alle Olimpiadi per Daniele Lupo. Lezioni di vita ne ha avute anche dai manga, una delle sue passioni: «Hanno messaggi in codice da capire: l'amicizia, non smettere mai di lottare e ti insegnano anche ad avere sogni». Clicca qui per il video promo di Dribbling su Daniele Lupo.

