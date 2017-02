Diretta / Bergamo-Modena: info streaming video e tv, orario e risultato live (Raisport, volley femminile, 16^ giornata Serie A1, oggi 4 febbraio 2017)

DIRETTA FOPPAPEDRETTI BERGAMO-LIU JO NORDMECCANICA MODENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, VOLLEY FEMMINILE, SERIE A 16^ GIORNATA, OGGI 4 FEBBRAIO 2017) – Bergamo-Modena, diretta dagli arbitri Puecher e Pozzato, è la partita di volley femminile in programma per oggi 4 febbraio 2017 alle ore 20.30 al PalaNorda, valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A1 2016-2017. A Bergamo arriva la settima della classe, con la pressione di vincere visto il Sudtirol ad un solo punto: le modenesi vogliono proseguire nel loro cammino, ma dietro la lotta si fa serrata. Serve una prova di forza da parte di entrambe le squadre, ma imporsi non sarà per niente facile su un campo storicamente difficile. Bergamo favorita, Modena già sconfitta? Sulla carta sì, ma l'ultimo giudice implacabile sarà ovviamente il campo.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI BERGAMO-MODENA (da raiplay.it)

Mister Stefano Lavarini ha già la soluzione pronta per la sua Bergamo: in palleggio andrà Eleonora Lo Bianco, mentre Paola Paggi e Martina Guiggi saranno i due centrali titolari pronti a fermare l'attacco ospite, con Mina Popovic pronta a subentrare. Il libero titolare è Paola Cardullo, mentre Alessia Gennari e Laura Partenio andranno in banda: occhio anche a Anna Venturini, che potrebbe entrare a gara in corso. Anche Marco Gaspari sembra aver in mente la formazione anti Bergamo da poter mandare in campo: in cabina di regia per Modena vedremo molto probabilmente Francesca Ferretti, mentre Giulia Leonardi sarà il libero titolare.

Caterina Bosetti e Francesca Marcon andranno in banda, mentre Laura Heyrman e Yvon Belien andranno a posizionarsi al centro, per cercare di arginare l'attacco delle padrone di casa: l'opposto sarà invece Jovana Brakocevic. Una sfida particolarmente importante, molto equilibrata visto che ognuna delle due compagini deve proseguire verso il proprio obiettivo ed ora è arrivato il momento di dare la svolta positiva alla propria stagione.

Una sfida davvero particolare per Bergamo, che arriva dopo una sconfitta che brucia, non tanto per la classifica, ma per come è maturata. Serve più convinzione da parte delle ragazze di Lavarini, che in questa stagione hanno dimostrato a pieno come saper vincere un match. Modena sta invece vivendo di alti e bassi e la mancanza di elementi fondamentali della scorsa stagione stanno influenzando molto. Anche per la squadra ospite servirà dunque mettere in campo tutto il potenziale possibile, altrimenti da Bergamo non si esce di certo con una vittoria.

Vedremo sicuramente una gara intensa, soprattutto da parte della squadra di casa. Conscia di poter sfruttare il fattore campo e il calore del pubblico amico, Bergamo cercherà di iniziare la sfida con il piede sull'acceleratore. Mettere pressione e iniziare a giocare sin dai primi minuti utili per poter mettere all'angolo Modena. Occhio però alle avversarie, che cercheranno di attutire il colpo e controbattere successivamente. Sui secondi palloni bisogna fare molta attenzione, evitando di regalare facili rigiocate alle avversarie.

Ricordiamo infine che il match tra Bergamo e Modena, valido per la 16^ giornata di Serie A1, sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato a tale evento spazio sul proprio palinsesto del canale tematico Raisport 1, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: sarà altresi confermata dunque la diretta video streaming della partita tramite il servizio gratuito di Raiplay.it.

