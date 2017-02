DIRETTA BOLOGNA-NAPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 4 FEBBRAIO) - Bologna-Napoli sarà diretta dall'arbitro Davide Massa della sezione di Imperia; la partita è valida per la quarta giornata di ritorno del campionato 2016-2017 di Serie A, e in programma sabato 4 febbraio 2017 presso lo stadio Dall'Ara a partire dalle ore 20.45. I guardalinee del match saranno Preti e Paganessi, il quarto uomo Longo e gli addizionali di porta Damato e Pinzani. Il Napoli prova a ripartire dopo l'inaspettato rallentamento al San Paolo contro il Palermo nell'ultima gara di campionato: si pensava che gli uomini di Sarri avrebbero fatto un sol boccone degli avversari, invece i rosanero sono riusciti a strappare un pari in uno dei campi più difficili dove racimolare punti, mentre i partenopei hanno fallito l'aggancio al secondo posto rimanendo così a -2 dalla Roma di Spalletti.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI BOLOGNA-NAPOLI DI SERIE A 2016-2017 - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017

Contro il Bologna, il Napoli cercherà la sua sesta vittoria in trasferta (dove ha già il miglior rendimento assieme a Juventus e Atalanta di tutta la Serie A), sperando che questa volta Mertens, Insigne e Callejon abbiano meno problemi a inquadrare la porta di Mirante; Sarri, inoltre, oltre a poter contare nuovamente su Koulibaly rientrato dalla Coppa d'Africa, confida nel recupero di Milik che si è ripreso a tempi praticamente record dall'infortunio al crociato patito con la nazionale polacca e sabato dovrebbe partire dalla panchina e non è escluso un suo impiego a gara in corso che farebbe certamente felice i tifosi del Napoli che potranno finalmente ammirarlo di nuovo in azione.

Il Bologna non ha ormai molto da chiedere a questo campionato: dopo il pari in casa del Cagliari, gli uomini di Donadoni sono saliti a 27 punti in classifica, decisamente tagliati fuori dai posti che contano per le coppe europee ma allo stesso tempo i felsinei si trovano molto distanti dalla zona retrocessioni, con ben 14 punti di vantaggio nei confronti del Crotone che pur avendo battuto nettamente l'Empoli per 4-1 rimane - assieme a Palermo e Pescara - lontani dal resto del gruppo.

In ogni caso la formazione emiliana cercherà sicuramente di fare bella figura davanti al proprio pubblico, al Dall'Ara la squadra di Donadoni vanta infatti un ruolino di 17 punti in 10 gare, frutto di cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte; con il ritorno in pianta stabile di Verdi la squadra felsinea è tornata inoltre ad avere un terminale offensivo molto interessante in grado di offrire delle soluzioni alternative che spiazzino le difese avversarie.

Nel match d'andata che si è disputato lo scorso 17 settembre al San Paolo, il Napoli si impose per 3 a 1: vantaggio iniziale dei padroni di casa con Callejon, a inizio ripresa Verdi pareggia momentaneamente i conti prima che Milik salisse in cattedra e regalasse i tre punti ai partenopei con una doppietta, diventando così il nuovo beniamino del pubblico all'epoca ancora disperato per la partenza di Gonzalo Higuain. Il bilancio storico degli scontri diretti in Serie A tra le due squadre al Dall'Ara è di 30 vittorie per il Bologna, 14 successi per il Napoli e 13 pareggi.

Andiamo a dare un'occhiata alle quote proposte dai bookmaker per l'esito di Bologna-Napoli: le agenzie di scommesse si sbilanciano e puntano nettamente sulla formazione di Sarri, su WilliamHill ad esempio il 2 degli ospiti viene dato ad appena 1,50 contro il 4,50 dell'X su Bet365 e l'8,00 per l'1 dei padroni di casa su Betfair. Con buona probabilità si segneranno almeno tre gol nell'arco dei novanta minuti di gioco, ecco perché su Unibet la quota Under (2,23) è più alta rispetto a quella dell'Over (1,65).

Bologna-Napoli si potrà seguire in diretta tv grazie a Sky Sport e Mediaset Premium che proporranno l'incontro sulle loro rispettive piattaforme: sul satellite la partita sarà trasmessa sui canali 201, 206 e 251 in alta definizione e sul canale 209 in super HD per tutti i clienti abbonati da almeno tre anni e che abbiano aderito all'iniziativa Extra; sul digitale terrestre i canali designati saranno il 370 (in SD) e il 380 (in HD) con la possibilità di vedere in esclusiva le immagini all'interno degli spogliatoi prima del calcio d'inizio.

Diretta in streaming video di Bologna-Napoli: per gli abbonati alle due pay-tv è disponibile agli indirizzi skygo.sky.it e http://play.mediasetpremium.it/ oppure su smartphone e tablet installando le omonime app. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI BOLOGNA-NAPOLI DI SERIE A 2016-2017 - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017