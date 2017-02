Diretta Coppa Davis 2017/ Mayer/Schwartzman-Bolelli/Seppi: Argentina-Italia, streaming video SuperTennis, orario del doppio (oggi 4 febbraio)

DIRETTA MAYER/SCHWARTZMAN-BOLELLI/SEPPI: ARGENTINA-ITALIA, COPPA DAVIS 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV (2^ GIORNATA, OGGI SABATO 4 FEBBRAIO) - Argentina-Italia, sfida valida per il primo turno della Coppa Davis 2017 Gruppo Mondiale (in pratica gli ottavi di finale) prosegue anche oggi con la sua seconda giornata. Come sempre, il sabato è dedicato al doppio, dunque a partire dalle ore 16.00 italiane presso il Parque Sarmiento di Buenos Aires dovrebbero scendere in campo Mayer/Schwartzman-Bolelli/Seppi, secondo le formazioni annunciate giovedì dai due capitani non giocatori di Argentina e Italia, pur ricordando che fino a un'ora dall'inizio della partita si potranno cambiare le scelte.

Di certo, come da tradizione in Coppa Davis questo punto in palio con il doppio avrà grande importanza e potrebbe pure risultare decisivo per le sorti della sfida sulla terra rossa della capitale argentina, che mette in palio un posto contro la vincente di Germania-Belgio nei quarti.

Nel sorteggio del primo turno tutto porterebbe a dire che siamo stati sfortunati, dal momento che abbiamo pescato i campioni in carica in trasferta (perchè l’ultimo incrocio si è disputato in Italia) e il pronostico sarebbe tutto contro gli azzurri. La Coppa Davis però è competizione decisamente anomala ed ecco che alcune defezioni nell'Argentina, per infortunio oppure per scelta, danno all'Italia un'occasione da non sbagliare, pur con il fattore campo avverso.

Oggi sulla carta i nostri rivali dovrebbero schierare la coppia formata da Diego Schwartzman (escluso dal primo singolare perché acciaccato) e Leonardo Mayer. I due argnetini comporrebbero un doppio interessante, ma non al livello di quello che possono garantirci Simone Bolelli e Andreas Seppi, che insieme l'anno scorso vinsero anche il torneo di Dubai. Seppi inoltre è reduce da un ottimo Australian Open, dunque potremo scendere in campo con giustificato ottimismo.

Ricordiamo che la diretta tv della sfida Argentina-Italia di Coppa Davis 2017 è su SuperTennis, la web-tv tematica che trovate al canale 64 del vostro televisore oppure al 224 del bouquet satellitare di Sky

