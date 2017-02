Entella-Inter Primavera/ info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (girone C 16^ giornata, oggi 4 febbraio 2017

DIRETTA VIRTUS ENTELLA-INTER PRIMAVERA : INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (GIRONE C,16^ GIORNATA, OGGI 4 FEBBRAIO 2017) –Entella-Inter, diretta dall’arbitro Riccardo Annaloro, è la partita in programma per oggi 4 febbraio 2017 alle ore 13.00 valida per la 16^ giornata del girone C del campionato Primavera. Una vera e propria sfida di lusso nel programma del girone C del torneo, considerando che al momento la formazione nerazzurra guida la classifica del raggruppamento a quota trentanove punti, tre in più della Roma seconda e cinque in più dei liguri che attualmente occupano il terzo posto in classifica. Il girone C ha espresso finora una grande qualità, basti pensare che Virtus Entella e Roma si giocheranno anche la Coppa Italia Primavera e che i giallorossi nella semifinale della competizione hanno eliminato proprio l'Inter. La formazione di Chiavari è ormai una realtà della competizione, anche se la ripresa degli impegni ufficiali è andata avanti tra alti e bassi. Soprattutto in campionato, dove i biancocelesti sono reduci da due sconfitte consecutive, essendo caduti nello scontro diretto contro la Roma e successivamente nella trasferta di Novara.

L'Inter ne ha approfittato per riprendersi il primo posto nel girone che pareva irraggiungibile in autunno, sorpassando l'Entella e distanziandola di cinque punti grazie alle ultime tre vittorie consecutive in campionato ottenute dai nerazzurri contro Genoa, Palermo e Salernitana. La sfida di Chiavari potrebbe dunque essere definitivamente quella giusta per la squadra allenata da Vecchi per andare in fuga.

Le probabili formazioni dell'incontro: la Virtus Entella scenderà in campo con Gaccioli tra i pali, Cleur sulla fascia laterale destra in difesa e Carullo sulla corsia opposta, mentre Stefanelli e Paula Da Silva saranno i due difensori centrali. Di Paola a centrocampo sarà affiancato da Alluci e Zaniolo, mentre partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo Castagna, Mota e Puntoriere. L'Inter affronterà la trasferta ligure con Di Gregorio tra i pali, Valietti a destra e Cagnano a sinistra nella linea a quattro difensiva, mentre Garillon e Vanheusden saranno i due centrali di difesa. A centrocampo Rover avrà compiti da esterno destro e Rivas da esterno sinistro, mentre per vie centrali si muoveranno Awua e Carraro. In attacco coppia offensiva composta da Pinamonti e da Souare.

Si prospettano quote particolarmente equilibrate rilasciate dai bookmaker per questo big match: la formazione di Chiavari in casa sa spesso offrire il meglio delle proprie prestazioni, ma il momento di forma più recente dice sicuramente Inter, per molti motivi. Ricordiamo infine che la partita tra Entella e Inter Primavera attesa per le ore 13.00 sarà visibile in diretta tv sul canale Sportitalia, disponibile al numero 60 del telecomando del digitale terrestre oltre che al numero 225 della piattaforma satellitare di Sky. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video disponibile sul sito www.sportitalia.com a cui però servirà registrarsi per poter accedere a tale servizio.

