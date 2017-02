Fidelis Andria-Taranto/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA ANDRIA-TARANTO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO 2017 GIRONE C, OGGI 4 FEBBRAIO) - Andria-Taranto, diretta dall'arbitro Andrea Mei della sezione di Pesaro, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 20.30, sarà il posticipo serale della lunga giornata dedicata alla quinta giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Derby pugliese con la formazione biancazzurra ormai esperta in pareggi (tredici quelli finora ottenuti dall'Andria, dei quali gli ultimi sei consecutivamente), ma di fatto in serie positiva da ben undici partite e in piena zona play off, anche se le tante 'X' hanno mantenuto la formazione di Favarin ancora in bilico e a debita distanza dalle primissime del campionato.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (24^GIORNATA)

Due pareggi consecutivi anche per il Taranto che è passato attraverso tre cambi di allenatore in questa stagione: dopo Papagni e Prosperi, è arrivato De Gennaro a riportare un po' di ordine tra le fila rossoblu, e dopo lo zero a zero in casa del Siracusa è arrivato quello sul campo di casa dello stadio Jacovone contro la Casertana che ha permesso comunque ai pugliesi di muovere la classifica.

A ventuno punti il Taranto è al momento sulla linea di galleggiamento tra la zona play out e la salvezza diretta, appaiato in classifica con la Reggina e l'Akragas. I rossoblu non vincono in campionato dalla trasferta di Vibo Valentia del 10 dicembre scorso: sarà necessaria una maggiore continuità in un campionato comunque lungo e irto di ostacoli. L'Andria non perde in casa dal 9 ottobre scorso e la trasferta allo stadio Degli Ulivi rappresenta senz'altro un banco di prova importante per testare la maturità del Taranto.

Probabili formazioni: padroni di casa dell'Andria in campo con il romeno Rada, il brasiliano Curcio e Aya titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Pop Ionut, romeno così come il centrale di centrocampo Onescu che sarà affiancato da Matera e Piccinni nella zona nevralgica del campo. Tartaglia, in gol contro il Catanzaro, sarà l'esterno laterale di destra e Tito l'esterno laterale di sinistra, con Cianci e l'altro brasiliano Cruz Pereira schierati nel tandem offensivo.

Il Taranto opporrà Maurantonio tra i pali, Altobello e Mariano Stendardo al centro della difesa, mentre nella linea difensiva a quattro De Giorgi sarà l'esterno laterale di destra e il camerunese Som l'esterno laterale di sinistra. Sampietro e Nigro copriranno le spalle a centrocampo come playmaker arretrati a Bollino, Viola e Paolucci, incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, Magnaghi.

3-5-2 confermato per l'Andria di Favarin che continua ad andare avanti sul filo dell'equilibrio. Forse i pugliesi avrebbero potuto osare di più in alcuni frangenti, ma la certezza è che un campionato del genere sarebbe stato sicuramente sottoscritto da società e tifosi alla vigilia del campionato. Maggiori le difficoltà incontrare dal Taranto che De Gennaro ha provveduto innanzitutto a ricompattare dopo il suo arrivo sulla panchina rossoblu. Per il tecnico dei pugliesi la partita si giocherà con lo stesso spartito tattico degli ultimi due match, con un 4-2-3-1 che punta soprattutto ad evitare distrazioni difensive e a non lasciare spazi agli avversari.

L'Andria viene ormai considerata una realtà di questo campionato anche dai bookmaker, con vittoria pugliese quotata 1.91 da Bet365, mentre William Hill alza fino a 3.25 la quota per il pareggio. Paddy Power propone invece a 4.20 la quota per il successo esterno. Per seguire in diretta Fidelis Andria-Taranto, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 20.30, servirà un abbonamento al sito sportube.tv, col match trasmesso in streaming video tramite internet. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (24^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.