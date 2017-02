Foggia-Messina/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA FOGGIA-MESSINA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO 2017 GIRONE C, OGGI 4 FEBBRAIO) - Foggia-Messina, diretta dall'arbitro Andrea Zingarelli della sezione di Siena, si gioca sabato 4 febbraio 2017 alle ore 18.30, e sarà una sfida che promette scintille nel programma della quinta giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. Nel girone C i satanelli sono partiti in maniera convinta in questo 2017, avanzando prepotentemente la loro candidatura per il salto in Serie B sfuggito nella scorsa stagione solo nella finale dei play off. I rossoneri la settimana scorsa si sono resi protagonisti di una grande performance, andando a travolgere i 'cugini' pugliesi della Virtus Francavilla con un perentorio cinque a uno.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (24^GIORNATA)

Il Foggia ha iniziato come detto decisamente con il piede giusto l'anno nuovo, ottenendo subito due vittorie (precedentemente era arrivato il successo in trasferta contro la Vibonese). I pugliesi hanno così staccato di tre punti nello scorso turno di campionato la Juve Stabia, restando a due lunghezze di distanza dalla coppia di testa composta da Matera e Lecce.

Il Messina dalla sua sta vivendo un momento molto complicato dal punto di vista societario, ma sul campo la squadra continua a farsi rispettare, avendo ottenuto proprio contro la Juve Stabia un fondamentale successo sabato scorso. Il Messina è reduce da tre sconfitte consecutive in trasferta, ma da altrettanti successi di fila in casa. Un trend che potrebbe confermarsi vista la difficoltà che racchiude una trasferta su un campo come lo stadio Zaccheria.

Queste le probabili formazioni del match. Foggia in campo con Guarna tra i pali, mentre Martinelli e Coletti formeranno la coppia di difensori centrali. Loiacono sarà schierato sulla fascia laterale destra in difesa e Rubin sulla corsia opposta, mentre Deli, Agazzi e Vacca si muoveranno nella zona di centrocampo. Chiricò, lo spagnolo Miguel Angel e Mazzeo saranno invece i titolari nel tridente offensivo rossonero. La risposta del Messina sarà affidata a Berardi tra i pali, a Rea e Luca Bruno nel ruolo di difensori centrali, mentre gli esterni laterali di difesa saranno Palumbo sull'out di destra e De Vito sull'out di sinistra. Musacci, Capua e Grifoni formeranno il terzetto di centrocampo, mentre Manuel Mancini sarà il trequartista di supporto al tandem offensivo Madonia-Pozzebon.

Per il Foggia di Giovanni Stroppa questo è uno dei momenti più brillanti del campionato, col 4-3-3 rossonero ormai perfettamente oliato nei meccanismi studiati dal tecnico. Mantenere il passo delle battistrada sarà fondamentale per capire se quest'anno il sogno della Serie B potrà finalmente concretizzarsi dopo diversi tentativi a vuoto per i Satanelli. 4-3-3 anche per il Messina di Cristiano Lucarelli che continua ad essere una realtà agonisticamente molto valida, anche se deve migliorare, per puntare davvero alla salvezza diretta, il rendimento esterno. Al momento il Messina è fuori dalla zona play out con ventiquattro punti, tre di vantaggio rispetto alle più immediate inseguitrici. Lo strappo decisivo per i siciliani potrebbe arrivare proprio riuscendo a far punti con maggiore continuità fuori casa.

Quote molto chiare col Foggia nettamente favorito dalle agenzie di scommesse, vittoria pugliese quotata 1.40 da Paddy Power mentre Betfair offre a 4.40 la quota per l'eventuale pareggio e a 8.50 la quota per il colpaccio siciliano allo stadio Zaccheria. Foggia-Messina, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 18.30, sarà trasmessa in diretta streaming video dal portale sportube.tv, che si occuperà della trasmissione del match in esclusiva per tutti i suoi abbonati. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (24^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.