Fondi-Melfi/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA FONDI-MELFI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO 2017 GIRONE C, OGGI 4 FEBBRAIO) - Unicusano Fondi-Melfi, diretta dall'arbitro Luca Detta della sezione di Mantova, si gioca sabato 4 febbraio 2017 alle ore 16.30, e sarà una sfida tra due squadre abbastanza lontane in classifica. Arrivati alla disputa della quinta giornata di ritorno del campionato di Lega Pro, l'Unicusano Fondi può dirsi infatti abbastanza tranquillo riguardo il conseguimento di quello che era l'obiettivo fondamentale di inizio stagione, ovvero la salvezza.

I laziali anzi continuano a crescere e sono in piena lotta per i play off, al momento ottavi in classifica a quota trentuno punti in coabitazione con l'Andria, e soprattutto lontani ben dieci lunghezze (nonostante il punto di penalizzazione con il quale i rossoblu hanno dovuto iniziare la stagione) dalla zona play out. Contro l'Akragas il Fondi ha perso anzi un'ottima occasione per migliorare ulteriormente la loro classifica, facendosi raggiungere nel match giocato in trasferta ad Agrigento.

Il Melfi invece non vede fine alla propria crisi: in casa contro il Cosenza per i lucani è arrivata la settima sconfitta consecutiva in campionato, situazione complicata anche dal rendimento disastroso della difesa dei gialloverdi, che in ventitré partite hanno incassato ben quarantasei gol, una media esatta di due a match. Troppi per sperare nella salvezza, anche se il Melfi mantiene al momento ancora due punti di vantaggio rispetto alla Vibonese ultima e che allo stato attuale sarebbe condannata alla retrocessione diretta.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro. L'Unicusano Fondi schiererà Coletta tra i pali, Galasso e Squillace sulle corsie laterali di destra e di sinistra in difesa, mentre il danese Marino e Signorini formeranno la coppia di difensori centrali. Varone, D'Angelo e Sernicola avranno compiti da titolari a centrocampo, mentre nel tridente offensivo giocheranno dal primo minuto Calderini (autore dei due gol fondani nella trasferta d'Agrigento), Gambino e Giannone.

Il Melfi partirà con Gragnaniello a difesa della porta, mentre Laezza e Romeo saranno i difensori centrali e Grea e Francesco Bruno gli esterni laterali, rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra, nella difesa a quattro schierata dai lucani. I tre di centrocampo saranno il ghanese Obeng, Marano e il brasiliano Vicente, in attacco spazio a Foggia, De Vena e De Angelis nel tridente.

4-3-3 da una parte e dall'altra, ma l'Unicusano Fondi di Pochesci è una macchina perfettamente collaudata, che può rammaricarsi solo di non aver chiuso certi match che avrebbero potuto rendere ancor più lusinghiera la classifica dei laziali, come quello contro l'Akragas della settimana scorsa. Il Melfi di Bitetto si trova invece alle prese con una situazione difficile, il ritorno del tecnico sulla panchina gialloverde aveva portato una scossa completamente annullata dalle ultime sette sconfitte di fila in campionato. Invertire la tendenza sarebbe fondamentale ma per riuscirci dovrà cambiare il finora disastroso rendimento della difesa.

Il Melfi è in caduta libera e le agenzie di scommesse non possono che prenderne atto, quotando 1.62 con William Hill la vittoria interna di un Fondi nettamente favorito rispetto agli ospiti, la cui affermazione viene quotata 5.90 da Paddy Power. Betfair offre invece a 3.70 la quota per l'eventuale pareggio. Per Unicusano Fondi-Melfi, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 16.30, niente diretta tv ma solo in streaming video, visione riservata a tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale sportube.tv.

