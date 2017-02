Forlì-Sudtirol/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA FORLI’-SUDTIROL: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Forlì-Sudtirol sarà diretta dall’arbitro Lorenzo Gentile di Seregno, assistito dai guardalinee Salvatore Affatato di Vico e Salvatore Emilio Buonumore di Marsala. La sfida dello stadio Morgagni, prevista sabato 4 febbraio 2017 alle ore 14.30, sarà l'anticipo che aprirà il programma della quinta giornata di ritorno nel girone B del campionato di Lega Pro. I padroni di casa torneranno in campo nel pieno di una prepotente fase di ascesa, che li ha portati fino al tredicesimo posto in classifica, partendo dalla ventesima ed ultima posizione occupata in autunno, e guadagnandosi al momento un punto di vantaggio sulla zona play out.

Per i forlivesi conquistare la salvezza diretta sarebbe una vera e propria impresa, considerando le premesse stagionali, ma il 2017 è iniziato nel migliore dei modi, proseguendo nel trend positivo di fine anno che era stato interrotto con la dura sconfitta a Pordenone, contro una squadra che sta comunque lottando per il salto diretto in Serie B.

Alla ripresa del campionato alla fine della sosta invernale, è arrivata la grande vittoria contro un'altra formazione dei piani alti della graduatoria, il Padova, ed il prezioso pari sul campo dell'Albinoleffe che ha permesso al Forlì di restare ad un punto proprio dal Sudtirol, bloccato in casa dal Bassano dopo la sconfitta subita sul campo della Feralpisalò. Per la formazione altoatesina si tratta di un momento non troppo brillante alla ripresa dopo la sosta: la squadra poteva pensare di puntare ad inizio stagione ad un possibile inserimento in zona play off, ma l'inizio di campionato è stato molto difficile con un digiuno dalla vittoria durato dalla prima alla decima giornata.

Queste le probabili formazioni dell'incontro: il Forlì scenderà in campo con Turrin tra i pali, Adobati sull'out difensivo di destra e Sereni sull'out difensivo di sinistra, mentre Conson e Cammaroto giocheranno come difensori centrali. Terzetto titolare sulla linea mediana composto dal macedone Alimi, da Spinosa e da Capellupo a coprire le spalle del trequartista Tonelli, che ispirerà la manovra offensiva di Ponsat e di Bardelloni.

Il Sudtirol risponderà con Marcone in porta, Sarzi e Tait a coprire rispettivamente la fascia destra e la fascia sinistra in difesa, mentre le due torri centrali saranno Di Nunzio e Bassoli. Il nigeriano Obodo sarà affiancato da Fink e da Broh a centrocampo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Spagnoli, Tulli e il centravanti Gliozzi.

Mister Massimo Gadda confermerà il 4-3-1-2 che nelle ultime settimane ha cambiato il volto del Forlì, permettendo al club la convincente risalita dai bassifondi della classifica. Con l'utilizzo del trequartista i forlivesi sono riusciti ad essere molto più imprevedibili in fase offensiva, rivitalizzando un attacco che ora è quasi arrivato ad esprimersi alla media di un gol a partita. Ventidue i gol realizzati dal Forlì, tre in più del Sudtirol che Viali ha provato a presentare col tridente senza ricevere però benefici particolari in avanti.

Altoatesini comunque decisamente più performanti in difesa rispetto agli avversari di turno, con dodici gol in meno incassati ma con due soli punti di margine sulla zona play out, pochi per sentirsi definitivamente sicuri. Quote: snai.it favorisce il segno 1 per la vittoria casalinga del Forlì, opzione valutata 2,30; il segno X per il pareggio finale tra le due squadre vale 3,05, mentre il segno 2 per il successo esterno del Sutdirol moltiplica per 3,00 la posta in gioco. Sempre da snai.it riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,60), Over (2,15), Gol (1,85) e NoGol (1,82).

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Forlì-Sutdirol si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

