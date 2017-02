Francavilla-Akragas/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA FRANCAVILLA-AKRAGAS: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO 2017 GIRONE C, OGGI 4 FEBBRAIO) - Virtus Francavilla-Akragas, diretta dall'arbitro Pasquale Boggi della sezione di Salerno, si gioca sabato 4 febbraio 2017 alle ore 14.30 e sarà una sfida tra squadre in cerca di riscatto nella quinta giornata di ritorno del girone C del campionato di Lega Pro. Dopo quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei partite disputate, infatti, i pugliesi padroni di casa sono incappati in una durissima sconfitta nel derby contro il Foggia. Ko probabilmente preventivabile, considerando che i rossoneri si ritrovano ad un passo dal primo posto, ma il Francavilla finora aveva dato filo da torcere a tutte le avversarie e questa dura sconfitta va archiviata come un incidente di percorso per quella che resta comunque una matricola sorprendente del torneo di terza serie, ancora al quinto posto in classifica seppur in coabitazione con il Cosenza.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (24^GIORNATA)

Da sfidare per la Virtus c'è un Akragas che, pareggiando in extremis nell'ultima sfida di campionato contro l'Unicusano Fondi, ha evitato d'un soffio quella che sarebbe stata la sesta sconfitta nelle ultime otto partite. Il cammino degli agrigentini si è rivelato difficoltoso sin dall'inizio della stagione, ma a quota ventuno punti i siciliani sono ancora a pari merito con il Taranto e la Reggina tra il sestultimo e il quartultimo posto, con una delle tre squadre che otterrebbe dunque la salvezza diretta senza passare dai play off. Molto dura fare punti a Francavilla, ma la squadra di Di Napoli deve provare a cambiare passo per evitare di soffrire fino alla fine del campionato.

Ecco le probabili formazioni dell'incontro: la Virtus Francavilla giocherà con Albertazzi in porta alle spalle di una difesa a tre composta da Idda, De Toma ed Abruzzese. Finazzi, il romeno Galdean ed Alessandro copriranno la zona centrale di centrocampo, mentre Pino sarà impiegato come esterno laterale di destra e Pastore come esterno laterale di sinistra. In attacco ci sarà invece spazio per il tandem composto dal francese Nzola e Abate.

L'Akragas affronterà la trasferta pugliese con Ortugno (in sostituzione del brasiliano Cazé da Silva, espulso per doppia ammonizione contro il Fondi), Riggio e Genny Russo titolari nella difesa a tre schierata davanti all'estremo difensore Pane. L'argentino Pezzella a destra e Longo a sinistra saranno gli esterni di fascia a centrocampo, con Rotulo, Coppola e Palmiero che si muoveranno invece per vie centrali. In avanti, l'altro argentino Gomez farà coppia con Gomez.

La scelta del modulo sarà la stessa sia per il tecnico della Virtus Francavilla Calabrò, sia per l'allenatore dell'Akragas Di Napoli. 3-5-2 per due squadre che hanno affrontato finora il campionato in maniera molto diversa. Senza troppe pressioni e capace di stupire fino a questo momento la squadra pugliese, che ha perso duramente a Foggia ma ha ancora ampio margine per rendere memorabile questa stagione, costantemente in affanno un Akragas a cui è mancato troppo spesso il guizzo decisivo per vincere partite che potevano essere alla portata.

Le quote vedono nettamente favorita dai bookmaker la Virtus Francavilla, che in casa finora ha fatto vedere senza ombra di dubbio le cose migliori. Vittoria interna dei pugliesi quotata 1.34 da Paddy Power, mentre Betfair moltiplica per 5.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio e per 11.00 quanto investito sul successo in trasferta del club di Agrigento. A tutti gli abbonati al sito sportube.tv sarà possibile seguire Virtus Francavilla-Akragas, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 14.30 in diretta streaming video. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (24^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.