INFORTUNIO DEFREL/ Problema al ginocchio, Di Francesco lo ammette solo oggi (4 febbraio 2017)

INFORTUNIO DEFREL, PROBLEMA AL GINOCCHIO. LO RIVELA EUSEBIO DI FRANCESCO (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Arriva un'altra pesante tegola per il Sassuolo ed Eusebio Di Francesco, si è infortunato infatti Gregoire Defrel. L'attaccante francese infatti ha un problema al ginocchio che si trascina da diverso tempo e che per precauzione lo costringe a rimanere a riposo. A rivelarlo è lo stesso tecnico del Sassuolo Eusebio Di Francesco che in conferenza stampa ha sottolineato: "Gregoire Defrel non ci sarà per un problema al ginocchio che ormai si trascina da tempo. Abbiamo deciso di farlo curare". Con il rientro di Domenico Berardi il Sassuolo e l'arrivo di Alessandro Matri la squadra neroverde ha diverse possibilità davanti e quindi anche Gregoire Defrel si può riposare dopo che nel girone di andata ha giocato praticamente sempre. Vedremo quali saranno le scelte di Eusebio Di Francesco per la partita di domani al Luigi Ferraris contro il Genoa di Ivan Juric. Non dovrebbero essere lunghi i tempi di recupero comunque di Defrel che dovrebbe riprendersi in fretta da questo problema fisico

INFORTUNIO DEFREL, PROBLEMA AL GINOCCHIO. LA STAGIONE DELL'ATTACCANTE FRANCESE (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - L'infortunio di Defrel cambia le carte in tavola per il Sassuolo con Eusebio Di Francesco che ha rinunciato molto raramente al francese ex Cesena in questa stagione. In questa stagione Gregoire Defrel è sceso in campo per ventuno volte in Serie A, per un totale di 1529 minuti, realizzando sei gol e quattro assist. Ha giocato anche per otto volte in Europa League, con quattro gol, e una volta in Coppa Italia. E' un attaccante rapido e di grande tecnica che può giocare sia da prima che da seconda punta. Nel calciomercato di riparazione di gennaio il calciatore è stato a lungo seguito dalla Roma che voleva portare in giallorosso per la momentanea assenza di Mohamed Salah impegnato in Coppa d'Africa con l'Egitto. La squadra di Luciano Spalletti ha poi deciso di ripiegare su Clement Grenier del Lione, calciatore più abbordabile dal punto di vista economico anche perchè il Sassuolo ha respinto tutti gli assalti dei giallorossi per il suo centravanti.

