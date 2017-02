Inghilterra-Francia/ Rugby, info streaming video e diretta tv, risultato live (DMax, Sei Nazioni 2017, oggi 4 febbraio)

DIRETTA INGHILTERRA-FRANCIA RUGBY INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE DELLA PARTITA (DMAX SEI NAZIONI 2017, PRIMA GIORNATA OGGI SABATO 4 FEBBRAIO) – Inghilterra-Francia, diretta dall'arbitro australiano Angus Gardner, è una partita valida per la prima giornata dell’importante torneo Sei Nazioni 2017 di rugby. Appuntamento alle ore 17.50 presso lo stadio di Twickenham a Londra. Un classico senza tempo, una rivalità che supera lo sport. Ma nel rugby la violenza rimane fuori lo stadio e non deve assolutamente scendere in campo. A partire da oggi torna il 6 Nazioni, competizione annuale di rugby, e la prima giornata è subito da capogiro. Infatti Inghilterra e Francia si sfidano in un big match davvero entusiasmante. Sarà una sfida importante e combattuta, anche perché quest'anno ci sarà la novità dei punti bonus.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI INGHILTERRA-FRANCIA: LA PARTITA IN TEMPO REALE

Le mete che verranno segnate saranno importanti ai fini della classifica finale, come avviene nella Coppa del Mondo. Nel suggestivo scenario di Twickenham, gli inglesi ospitano i francesi in un classico senza tempo: i detentori del titolo vogliono bissare il successo e cancellare la delusione per quel mondiale perso in casa che ancora brucia.

Subito grane per Eddie Jones: il coach dell'Inghilterra deve fare a meno James Haskell e Jack Clifford, che non si sono presentati in Portogallo per preparare il torneo. Sarà una sfida ovviamente sentitissima. Tutto esaurito in quel di Twickenham, visto che le partite contro la Francia sono sempre una sorta di guerra. I favoriti del match sono i padroni di casa, con la Francia lontana ormai anni luce dai fasti di qualche tempo fa. Ma nel rugby spesso le cose sono mutevoli e dunque mai dire mai. Anche la Francia può compiere l' impresa, che manca ormai dal lontano 2011, quando i francesi si imposero 12-19 in un test match.

Vedremo dunque una sfida combattutissima e piena di incognite, con gli inglesi che cercheranno di premere sull'acceleratore sin dai primi minuti di gioco. Infatti l'introduzione dei nuovi punteggi obbliga l'Inghilterra a mettere in campo il tutto per tutto per poter portare a casa più punti possibili. Ma occhio anche alla Francia, che in un modo o nell'altro vuole dire la sua in questo torneo: la vittoria manca ormai da diversi anni, ma le ambizioni di classifica non devono di certo scalfire il singolo match. Dunque bisogna proseguire per la propria strada e cercare di iniziare subito con il piede giusto.

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Inghilterra-Francia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore.

DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube) e sull'account Twitter dedicato @ImmischiatoDMAX, oltre che in una sezione dedicata sul sito www.6nazioni.dmax.it, la speciale piattaforma web pensata per accompagnare la nuova esperienza televisiva del torneo e che garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.