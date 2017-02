Latina-Frosinone / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA LATINA-FROSINONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 4 FEBBRAIO) - Latina-Frosinone sarà diretta dall'arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo che avrà dunque il compito di gestire una patata bollente qual è il derby laziale tra due squadre che di certo non si vogliono molto bene, ad aiutare il direttore di gara ci saranno i guardalinee Gori e Chiocchi e il quarto uomo Ranaldi. La partita valida per il 24^ turno di Serie B 2016-2017, è in programma sabato 4 febbraio 2017 alle ore 15.00 e sarà Come abbiamo già detto, la rivalità tra Latina e Frosinone non è solo sportiva, e dunque allo stadio Francioni il clima sarà infuocato per usare un eufemismo: i tifosi sugli spalti non se le manderanno di certo a dire e anche tra i ventidue giocatori in campo l'agonismo sarà alle stelle.

Il Frosinone non può permettersi altri passi se vuole davvero puntare al ritorno diretto in Serie A dopo appena un anno di purgatorio: gli uomini di Pasquale Marino dovranno assolutamente evitare black-out come quello nella gara contro la Virtus Entella, quando i ciociari gettarono letteralmente al vento i tre punti nei minuti di recupero, e solamente grazie alla vittoria di misura contro il Brescia nell'ultimo turno i canarini sono tornati a occupare il secondo posto in classifica scavalcando la Spal.

Il Latina di Vivarini lunedì scorso ha perso per 3 a 2 contro lo Spezia al Picco dimostrando di essere una squadra che non si arrende mai e lotta sempre fino al triplice fischio dell'arbitro, rivelandosi un avversario ostico per chiunque, più che mai per i cugini del Frosinone.

Con appena cinque sconfitte in stagione, il Latina si trova comunque nei bassifondi della classifica a causa dei tantissimi pareggi (quattordici) a fronte delle poche vittorie (quattro), senza dimenticare che tra le mura amiche del Francioni la squadra di Vivarini non ha mai perso, pur collezionando tre vittorie e otto pareggi. In trasferta il Frosinone su undici gare esterne ha ottenuto quindici punti, un rendimento più che soddisfacente per il club di Marino che sa cavarsela egregiamente anche lontano dal Matusa.

Questo derby laziale offre molti spunti di interesse e il risultato non sarà affatto scontato, la formazione ciociara ci ha abituato a viaggiare spesso a corrente alternata e dovrà quindi approcciare la gara nel migliore dei modi per sperare nei tre punti.

Per il derby contro il Frosinone, Vivarini non intenderà rinunciare al 3-4-3: nessun dubbio sulla presenza di Pinsoglio in porta; i tre centrali di difesa dovrebbero essere Brosco, Bruscagin e Garcia; a centrocampo l'esperto Marchionni sarà un punto di riferimento per Mariga, De Vitis e Bandinelli; il tridente d'attacco sarà composto da Corvia, Roberto Insigne e Buonaiuto che dovrebbe vincere il ballottaggio con Regolanti. Marino risponderà al collega con un 3-5-2: in porta andrà uno tra Zappino e Cojocaru, visto che il titolare Bardi è squalificato; in difesa i tre centrali saranno Brighenti, Krajnc e Ariaudo; a centrocampo Mazzotta e Fiamozzi si accomoderanno sulle corsie esterne, affiancando i mediani Gori, Frara e Sammarco; Daniel Ciofani e Dionisi le due punte, con Mokulu e Paganini pronti a subentrare in corso d'opera.

Si preannuncia un derby davvero molto equilibrato quello tra Latina e Frosinone, i bookmaker ne sono ben consapevoli e per questa ragione offrono delle quote molto prudenti: ad esempio Unibet offre una posta in palio di 2,95 volte la giocata per l'1 della formazione di Vivarini; Betfair ha fissato a 3,10 la quota per l'X; su Bwin il 2 degli uomini di Marino viene dato a 2,65. Anche se sicuramente lo spettacolo al Francioni non mancherà, le agenzie di scommesse on-line ritengono che non sarà una partita da tanti gol: infatti l'Under (1,65 su Bet365) gode di quote più basse rispetto all'Over (2,38 su Unibet).

Sky Sport proporrà ai suoi abbonati il derby Latina-Frosinone in diretta tv esclusiva: appuntamento sul canale 253, in alta definizione, per il calcio d'inizio fissato per le ore 15.00, con la possibilità di avere frequenti finestre di aggiornamento all'interno di Diretta Gol, in onda invece sul canale 206.

