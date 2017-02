PAGELLE / Bologna-Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata - primo tempo)

PAGELLE BOLOGNA-NAPOLI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco puntuali dopo il duplice fischio le pagelle di Bologna-Napoli con i voti della prima frazione di gioco. Nel primo tempo di Bologna-Napoli (1-4) sono successe così tante cose che si fa prima a dire cosa non è accaduto. Partenza a mille degli ospiti che sbloccano subito la contesa con Hamsik (6,5) e Insigne (7) portandosi immediatamente sul 2 a 0. Gli uomini di Sarri sembrano avere la partita in mano ma i padroni di casa potrebbero riaprirla quando Callejon (5) colpisce il pallone con la mano dentro l'area di rigore, l'arbitro Massa (5,5) decreta il penalty a favore della formazione di Donadoni con Destro (5) che dagli undici metri decide di farsi ipnotizzare da Reina (7) che legge bene la traiettoria del pallone bloccandolo in due tempi. A questo punto il Napoli rimane in dieci per l'espulsione di Callejon che scalcia Nagy (6), tuttavia la superiorità numerica del Bologna dura pochissimo, Masina (5,5) commette infatti fallo da ultimo uomo su Insigne lasciando anche la sua squadra con l'uomo in meno, il gesto porterà alla punizione di Mertens (7,5) che scavalca un Mirante (5) non esente da colpe per il 3 a 0. I felsinei accorciano momentaneamente le distanze con Torosidis (5,5) che si avventa sul pallone dopo la respinta di Reina sul tiro di Krejci (6,5), ma prima dell'intervallo Zielinski (7) serve il suo secondo assist della serata per Mertens che firma la rete del 4 a 1 mettendo nuovamente in ginocchio il Bologna. VOTO BOLOGNA 5 - I padroni di casa si fanno sorprendere dalla partenza a razzo del Napoli e poi sullo 0-2 sprecano la chance di riaprire la contesa, accorciando momentaneamente le distanze sullo 0-3. MIGLIORE BOLOGNA: KREJCI 6,5 - Nelle fila dei suoi sembra quello più in palla, ci vuole un super Reina per negargli la gioia del gol. PEGGIORE BOLOGNA: MIRANTE 5 - Grave ingenuità sul 3 a 0 di Mertens quando fa un passo di troppo nella direzione sbagliata facendosi scavalcare nel pallone. VOTO NAPOLI 7,5 - Nel primo tempo gli uomini di Sarri danno letteralmente spettacolo andando a segno per 4 volte ma come al solito non mancano le amnesie in fase difensiva. MIGLIORE NAPOLI: MERTENS 7,5 - Il belga aggancia Dzeko, Higuain e Icardi nella classifica dei marcatori portandosi a quota 15. PEGGIORE NAPOLI: CALLEJON 5 - Con un paio di follie, oltre a provocare il rigore contro e a farsi cacciare via, rischia di compromettere seriamente la gara dei suoi, per fortuna del Napoli la superiorità numerica del Bologna dura appena 6 minuti. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.