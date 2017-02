Paganese-Catanzaro/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA PAGANESE-CATANZARO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO 2017 GIRONE C, OGGI 4 FEBBRAIO) - Paganese-Catanzaro, diretta dall'arbitro Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, sarà una sfida tra due formazioni in cerca di certezze, si gioca sabato 4 febbraio 2017 alle ore 16.30, una volta arrivate alla disputa della quinta giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. La formazione campana resta al momento tre punti lontana dalla zona play out e cerca di andare avanti con una concreta politica dei piccoli passi.

Un nuovo pareggio interno ha segnato l'ultima giornata di campionato disputata dagli uomini di Grassadonia, che hanno ottenuto un punto comunque prezioso contro la solida Andria. La Paganese non vince dal 17 dicembre scorso, dall'impegno interno contro la Reggina, ma il cammino dei campani può essere considerato comunque eccellente, considerando le difficoltà con le quali hanno dovuto iniziare la stagione con grandi incertezze per l'iscrizione al campionato.

Dopo una serie positiva che aveva rilanciato le ambizoni di salvezza dei calabresi che sembravano già compromesse, il Catanzaro invece non ha retto l'urto del Lecce prima della classe, perdendo in casa due a uno e non muovendo la classifica dopo sei risultati utili consecutivi. La Paganese affronterà una squadra affamata di punti, con i giallorossi al momento lontani tre punti dalla salvezza diretta, ma anche dall'ultimo posto nel girone attualmente occupato dalla Vibonese.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Torre di Pagani. Padroni di casa schierati con Liverani a difesa della porta, Alcibiade e De Santis centrali di difesa, Picone terzino destro e Carillo terzino sinistro. Pestrin, Maiorano e Firenze andranno a formare il terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo al fianco del brasiliano Reginaldo si muoveranno il panamese Herrera e Cicerelli.

Risponderà il Catanzaro con De Lucia tra i pali alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Pasqualoni, Prestia, Sirri e Sabato. Maita e Carcione si muoveranno per vie centrali sulla linea mediana, con Icardi che si muoverà sulla corsia laterale di destra e Mirko Esposito sulla corsia laterale di sinistra. Giuseppe Giovinco e Sarò andranno invece a muoversi sul fronte offensivo.

4-3-3 per la Paganese di Grassadonia, che tatticamente sta cercando un cambio di passo per riuscire ad osare di più ed allontanarsi definitivamente dalla zona pericolante della classifica. I campani finora sono stati una delle migliori formazioni del girone dal punto di vista del carattere, ma devono migliorare il loro rendimento complessivo per riuscire davvero ad affermarsi come rivelazione del campionato.

Il 4-4-2 di Zavettieri ha messo in mostra un Catanzaro solido anche nel difficile match contro il Lecce. La sconfitta in realtà ha messo in luce alcuni aspetti positivi che ormai da alcune settimane spiccano nel gioco dei calabresi, ma la classifica è impietosa e dice che i giallorossi non possono più permettersi di perdere punti per strada con troppa disinvoltura.

La Paganese è imbattuta in casa dal match contro la Juve Stabia del 23 ottobre scorso, ed i bookmaker tengono in considerazione l'abilità nei match interni della squadra di Grassadonia, con vittoria campana quotata 1.95 da William Hill, mentre Betfair propone a 3.20 la quota relativa al pareggio ed Unibet offre invece a 4.00 la quota per la vittoria esterna. Paganese-Catanzaro, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 16.30, andrà in scena in esclusiva in diretta streaming video per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento relativo a una singola squadra oppure a tutto il campionato di Lega Pro.

