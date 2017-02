Perugia-Brescia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA PERUGIA-BRESCIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 24^ GIORNATA) - Perugia-Brescia, diretta dall'arbitro Marinelli, si gioca allo stadio Renato Curi di Perugia oggi, sabato 4 febbraio alle ore 15,00 ed è valida per la 24^ giornata del campionato cadetto di Serie B. La sfida potrebbe essere vista come una sorta di spareggio per i play off anche se in questo momento il Brescia è alle prese con un forte involuzione tecnica. Anche il Perugia è alle prese con un periodo di profonda crisi di risultati e di gioco che stanno mettendo a serio rischio quanto di buono è stato fatto nella prima parte della stagione. In classifica il Perugia è comunque ottavo con 32 punti a nove di distanza dal secondo posto del Frosinone che significherebbe promozione diretta in Serie A ma allo stesso tempo deve cercare di conservare il solo punti di vantaggio che ha sullo Spezia che lo segue in classifica.

Peggiore la situazione del Brescia che è tredicesimo con 27 punti alla pari di Salernitana e Vicenza con un vantaggio di soli 2 punti sulla zona rossa. In casa il Perugia è una delle formazioni che ha fatto meno con soli 17 punti conquistati sui 33 disponibili ed inoltre nelle ultime cinque gare interne ha pareggiato per ben quattro volte. Dal proprio canto il cammino del Brescia in trasferta è senza dubbio deficitario con soli 7 punti conquistati su 36 disponibili e ben 7 sconfitte subite a fronte di una sola vittoria.

Nella gara di andata al Rigamonti, c’è stato un pareggio per 1-1 con gol di Brighi per il momentaneo vantaggio perugino e pareggio nel quarto minuto di recupero di Torregrossa. L’ultimo scontro diretto al Renato Curi è avvenuto nello scorso campionato con una roboante vittoria del Perugia per 4-0 con reti di Belmonte, Parigini, Ardemagni e Zapata. Insomma, ci sono tutte le premesse per assistere ad una gara interessante.

Il Perugia del tecnico Christian Bucchi dovrebbe confermare il suo 4-3-3 nonostante nell’ultimo periodo non ci sono state ottime prestazioni. Brignoli sarà a difesa della porta mentre davanti a lui ci saranno Volta e Mancini con quest’ultimo che potrebbe essere sostituito da Monaco. Ancora incertezza per il ruolo di terzino destro anche se Bucchi vorrebbe dare ancora fiducia a Belmonte tenendo Fazzi in panchina. Dall’altro lato non ci sono dubbi sull’utilizzo di Di Chiara.

A centrocampo ci dovrebbe essere il classico mix tra esperienza, tecnica e forza fisica con Brighi nel mezzo, Ricci sul lato destro e Dezi sul fronte sinistro. In avanti Forta fungerà da punta centrale, Mustacchio lo sosterrà partendo da una posizione larga sulla destra mentre dall’altro lato c’è un ballottaggio tra Guberi e Acampora con il primo leggermente favorito.

Christian Brocchi per il proprio Brescia sta pensando a qualche variabile tattica ed in particolare di giocare con la difesa a 3, centrocampo a 5 con Mauri a sostegno di Bonazzoli in avanti con Caracciolo pronto a subentrare per dare il proprio importante contributo. In difesa ci dovrebbero essere Prce, Fontanesi e Kancini. Sulla destra in mediana Untersee mentre dall’altro lato Camara. In mediana Pinzi favorito su Ndjoe e Bisoli su Dall’Oglio. A completare il reparto l’indispensabile Martinelli.

Da un punto di vista tattico si affrontano due formazioni con sistemi di gioco molto differenti. Il Brescia potrebbe mettere in difficoltà il Perugia se Mauri saprà liberarsi tra le linee per ricevere palla e quindi affondare verso la porta. Dal proprio canto il Perugia potrebbe giovarsi di una possibile superiorità numerica sulle fasce nel caso i due attaccanti esterni sapranno dare equilibrio a tutto l’impianto di gioco.

Le quote proposte dalla Snai per questo incontro raccontano di un Perugia dato per grande favorito tant’è che l’evento 1 viene pagato soltanto 1,73 volte la posta in palio. Il risultato di parità si aggira intorno al 3,30 mentre il colpo esterno della squadra bresciana verrebbe premiato con un gustoso 5,75. Per quanto riguarda il numero delle reti l’evento Under 2,5 viene pagato 1,67 volte la posta in palio mentre l’Over 2,5 appare meno probabile per effetto di una quota di 2,07.

Perugia-Brescia sarà trasmessa in diretta tv dalla pay tv del satellite: appuntamento su Sky Calcio 1 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite che potranno assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go. Da non perdere poi il programma Diretta Gol Serie B su Sky SuperCalcio, con la trasmissione di highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.

