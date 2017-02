Pisa-Entella / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA PISA-ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 4 FEBBRAIO) - Pisa-Virtus Entella, partita diretta dall'arbitro Riccardo Ros di Pordenone e valida per la ventiquattresima giornata del campionato 2016-2017 di Serie B, è in programma sabato 4 febbraio 2017 alle ore 15.00 presso l'Arena Garibaldi intitolata alla memoria di Romeo Anconetani, storico presidente del club toscano e indimenticato personaggio del calcio italiano. Per il Pisa di Gattuso la posta in palio è estremamente importante: oltre ai tre punti, la formazione toscana avrà anche la possibilità di tenersi fuori dalla zona calda della classifica, che rappresenta tra l'altro l'obiettivo minimo di questa squadra neo-promossa, l'unica a non lambire i vertici della graduatoria

. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE B 2016-2017 (24^ GIORNATA)

Nell'ultima gara di campionato il Pisa è uscito indenne dal Piola di Novara pareggiando in extremis per 1-1 senza riuscire a sfruttare la superiorità numerica per avere la meglio sulla formazione di Boscaglia. Rendimento altalenante, invece, per la formazione di Breda che sta comunque riuscendo nell'intento di rimanere in orbita play-off: dopo la clamorosa vittoria in rimonta contro il Frosinone (una delle pretendenti più agguerrite per la promozione diretta in Serie A), il club ligure ha sfiorato la stessa impresa in casa dell'Avellino, strappando solamente un pareggio al triplice fischio dell'arbitro (2-2 il risultato finale che ha comunque consentito alla Virtus Entella di uscire indenne dal Partenio).

Quest'anno il Pisa finora ha saputo vincere solamente in casa (o in campo neutro quando l'Arena Garibaldi non era ancora pronta per ospitare le gare interne) e dunque anche contro l'Entella proverà a sfruttare il fattore campo e l'ambiente favorevole, dal canto suo la squadra di Breda ha vinto solamente una volta lontano dal Comunale di Chiavari collezionando otto punti in dodici gare esterne, motivo per cui l'Entella ha perso contatto dalle prime della classe a causa dei tanti punti ceduti in trasferta.

Il Pisa inoltre è una squadra che gioca molto sulla difensiva ma che per questo motivo vanta di gran lunga il peggior attacco della Serie B con appena 9 gol in 23 gare, se non è un minimo storico poco ci manca: se non altro segnare alla squadra di Gattuso è un'impresa ostica per qualunque squadra, considerato le 13 reti appena subite che ne fanno la miglior retroguardia del torneo cadetto.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Gattuso non rinuncerà al 4-3-3 schierando il titolarissimo Samir Ujkani tra i pali, in difesa Golubovic e Longhi si posizioneranno sulle corsie esterne affianco ai centri Lisuzzo e Del Fabro, a centrocampo ritroveremo Di Tacchio, Verna e Angiulli dietro alle tre punte Gatto, Varela e Masucci proveniente proprio dall'Entella e che avrà quindi l'opportunità di sfidare subito la sua ex-squadra.

Breda opterà salvo ripensamenti a un 4-3-1-2 con Iacobucci in porta; Belli, Benedetti, Pellizzer e Baraye in difesa; Troiano, Moscati e Palermo a centrocampo; Tremolada trequartista dietro alle punte Caputo (vice -capocannoniere della Serie B con 12 reti) e Catellani, che ha già trovato il gol con la sua nuova squadra (provenendo dallo Spezia).

Dalle quote di Pisa-Entella possiamo capire come le agenzie di scommesse lo ritengano un match equilibrato e aperto a ogni risultato: su Bwin l'1 dei padroni di casa viene dato a 2,65; PaddyPower propone invece una posta in palio di 2,80 volte la giocata per l'X; Betclic propone un'interessante quota di 3,25 per il 2 degli ospiti. Il Pisa ha contemporaneamente il peggior attacco e la miglior difesa di tutto il campionato di Serie B, motivo per cui i bookmaker ritengono che questa sia la classica partita da Under (appena 1,40 la quota di Betfair); ben 3,10 la posta in palio di Bet365 per la giocata Over.

Sky Sport sarà l'unica emittente (a pagamento) italiana a trasmettere in diretta tv e in esclusiva Pisa-Entella di Serie B, appuntamento sui canali 256 (in HD) e 276 (in SD) a partire dalle ore 15.00 quando ci sarà il calcio d'inizio. Per i clienti della pay-tv satellitare c'è la possibilità di guardare l'incontro in diretta streaming video su internet collegandosi all'indirizzo skygo.sky.it, mentre per i possessori di smartphone e tablet c'è la possibilità di scaricare l'app Sky Go, gratuita e utilizzabile da tutti i clienti abbonati da almeno un anno. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE B 2016-2017 (24^ GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.