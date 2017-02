Probabili formazioni/ Atalanta-Cagliari: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 20^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-CAGLIARI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE – Atalanta-Cagliari è una delle partite che sono valide per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: si gioca domenica 5 febbraio alle ore 15. Prosegue il grande percorso della Dea verso l’Europa, e questa è una gara che in questo senso non va sprecata perché si tratta di un appuntamento casalingo; per quanto riguarda il Cagliari la salvezza è già stata ottenuta, adesso si corre per provare a migliorare la classifica e chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica, cosa alla portata dei ragazzi di Massimo Rastelli. Il calcio d’inizio all’Atleti Azzurri d’Italia sarà domani, ma intanto noi possiamo andare ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-CAGLIARI



PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA – Gian Piero Gasperini aveva già ritrovato Kessie nella partita di Torino, ma domenica dovrebbe rimetterlo in campo dal primo minuto; l’ivoriano, sei gol in questo campionato, è pronto a tornare a guidare il centrocampo dell’Atalanta insieme a Freuler, diventato di fatto il titolare della squadra da quando Gagliardini è passato all’Inter e per il momento ancora favorito su Cristante, prelevato dal Pescara nel corso del calciomercato di gennaio (un centrocampista in più visto che alla fine Alberto Grassi è rimasto a Bergamo). Kurtic giocherà invece come sempre sulla trequarti, accompagnando il lavoro di Petagna e Alejandro Gomez; il Papu era destinato alla cessione la scorsa estate, ora invece chiuderà la stagione con la maglia della Dea. Sulle corsie sono confermati i due giovani Andrea Conti e Spinazzola; Dramé è ancora ai box e dunque l’esterno sinistro di proprietà della Juventus è chiamato agli straordinari. Per quanto riguarda la linea difensiva, Andrea Masiello dovrebbe tornare titolare mandando in panchina uno tra Rafa Toloi e Zukanovic; ballottaggio sempre aperto tra i due, questa volta sembra che il bosniaco possa avere la meglio e posizionarsi dunque sul centrosinistra, con Caldara che guiderà il reparto a protezione del portiere albanese Etrit Berisha.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI – Brutte notizie per Massimo Rastelli che deve fare i conti con le tante assenze; in attacco mancano in tre, se non altro però è tornato Victor Ibarbo che in questa seconda parte di stagione potrà risultare importante. Il colombiano dovrebbe partire dalla panchina, anche se già ora insidia il posto di seconda punta ad un Sau che non riesce a sbloccarsi dal punto di vista realizzativo; naturalmente come attaccante di riferimento giocherà Borriello, un ex di questa partita, mentre alle spalle della prima linea dovrebbe operare Davide Di Gennaro che torna al suo antico ruolo. A centrocampo manca Padoin: dovrebbe quindi essere Isla a ricoprire il ruolo di mezzala destra, e questo vorrebbe dire destinare Pisacane a giocare come terzino da quella parte del campo. Dessena sarò invece l’interno di sinistra, Tachtisidis il playmaker davanti alla difesa. In difesa Murru è pronto ad agire in qualità di laterale basso a sinistra; davanti a Rafael Andrade, che sembra aver definitivamente vinto il ballottaggio tra portieri con Gabriel (arrivato dal Milan nello scambio con Storari), giocheranno i soliti due, vale a dire Ceppitelli e Bruno Alves.

ATALANTA-CAGLIARI: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV – Atalanta-Cagliari, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, su Sky Calcio 2, mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-CAGLIARI