Probabili formazioni/ Bologna-Napoli: quote, le ultime novità live (Serie A 23^ giornata, oggi)

BOLOGNA-NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Bologna-Napoli è la prima partita nel programma della ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: sabato 5 febbraio alle ore 20:45 si gioca l’unica partita del giorno, fatto più unico che raro. Un Bologna che appare ormai salvo cerca in ogni caso di migliorare la sua situazione di classifica e di fare un girone di ritorno da protagonista; per Roberto Donadoni però non sarà certo un bell’affare incontrare un Napoli (sua ex squadra) che arriva dal pareggio interno contro il Palermo, e dunque è ferito e arrabbiato e darà tutto per ritrovare la vittoria. Aspettando il calcio d’inizio di questo anticipo allo stadio Dall’Ara, possiamo andare a studiare nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Bologna-Napoli.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-NAPOLI

BOLOGNA-NAPOLI: PRONOSTICO E QUOTE - Per Bologna-Napoli, partita valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Bologna) vale 7,25; il segno X (pareggio) vale 4,25 mentre il segno 2 (vittoria Napoli) porta in dote 1,47 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Torna Verdi dal primo minuto, o almeno questa dovrebbe essere la novità per il Bologna che ritrova a pieno regime il giocatore che nella prima parte della stagione era stato in grado di fare la differenza; per un Verdi che torna a giocare c’è un Mounier che è partito, ma il francese in campionato era stato utilizzato davvero poco anche per la crescita di Federico Di Francesco, che sarà la prima alternativa per gli esterni offensivi visto che Krejci è sicuro del posto. In mezzo ci sarà Destro; a centrocampo è ancora indisponibile Taider e Viviani deve osservare un turno di squalifica, ma se non altro rientra Dzemaili (altro ex) che dunque sarà la mezzala destra. Dall’altra parte del campo dubbio tra il cileno Pulgar e Donsah; il ghanese sembra partire favorito per questa partita, mentre al centro in qualità di regista c’è Nagy, che torna all’antico. In difesa dovrebbe recuperare Gastaldello, che dunque si prepara a riformare la coppia con Maietta; per sostituire lo squalificato Krafth a destra parte in vantaggio Torosidis, a sinistra senza alcun dubbio andrà a giocare Masina che di fatto non ha un sostituto naturale.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Grande ritorno per Amadou Diawara a Bologna: il guineano al momento è favorito per avere in mano le chiavi del centrocampo partenopeo, ma come sempre si gioca una maglia con Jorginho. L’altro ballottaggio classico in mediana è quello che riguarda Allan e Zielinski: il polacco ha un passo di vantaggio perchè è piaciuto, a partita in corso, contro il Palermo. Hamsik ovviamente non si discute e sarà in campo, con possibilità di staffetta nel secondo tempo con uno tra Rog e Giaccherini. In attacco le scelte si sono assottigliate: partiti Gabbiadini ed El Kaddouri, Maurizio Sarri rilancia il tridente piccolo con Mertens da prima punta e gli esterni Callejon e Lorenzo Insigne, ha in panchina un attaccante di ruolo come Pavoletti e potrebbe finalmente salutare il ritorno di Milik, ancora non pronto per giocare da subito ma sicuramente adatto per tornare a saggiare l’atmosfera di una partita dalla panchina. In difesa Koulibaly è rientrato dalla Coppa d’Africa, dove sperava di arrivare in fondo con il suo Senegal: andrà lui in mezzo a ricomporre la coppia con Raul Albiol, mentre Hysaj e Ghoulam agiranno sugli esterni.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-NAPOLI