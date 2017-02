Probabili formazioni/ Chievo-Udinese: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 20^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-UDINESE: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE – Chievo-Udinese si gioca allo stadio Bentegodi per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017; domenica 5 febbraio alle ore 15 scendono in campo due squadre che ormai hanno sbrigato la pratica salvezza, sono reduci da due vittorie contro squadre che lottano per l’Europa e adesso vanno a caccia di altri punti per migliorare la loro situazione, avendo nel mirino il superamento dei punti che erano arrivati nello scorso campionato. Una partita che veneti e friulani potranno giocare senza troppe pressioni; nell’attesa del calcio di inizio di domenica sera possiamo andare a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni di Chievo-Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO – Cacciatore è squalificato, Pellissier ancora ai box; Rolando Maran trova un attaccante in più dal calciomercato di gennaio, quel Gakpé che quest’anno ha giocato pochissimo e quindi può cercare riscatto con una nuova maglia. I titolari a conti fatti dovrebbero essere ancora Meggiorini e Inglese: il secondo ha risolto la partita dell’Olimpico contro la Lazio e ora si candida ad una seconda parte di stagione da protagonista. A fare compagnia ai due attaccanti sarà come sempre Valter Birsa in qualità di trequartista; Perparim Hetemaj, che ha completamente recuperato, si posiziona come interno sinistro con De Guzman che sembra essere preferito a Nicola Rigoni come mezzala destra. Questo perché Izco dovrebbe giocare laterale basso, prendendo il posto di un Nicolas Frey che non è ancora al top della condizione e potrebbe dare forfait; a sinistra ci sarà sicuramente Gobbi, in mezzo invece vanno Gamberini e Dainelli mentre in porta ovviamente ci sarà Sorrentino.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE – Badu è ancora indisponibile; per il resto Delneri non ha grossi problemi se non quello di Kums, che potrebbe essere fuori a causa di un fastidio muscolare. Dovesse mancare il belga, ad operare in mezzo al campo come regista sarebbe Hallfredsson che ha qualità diverse ma sicuramente è in grado di far girare la manovra; ai suoi lati vanno verso la conferma sia Seko Fofana che Jankto. In difesa torna Widmer: lo svizzero gioca come terzino destro, per il resto non si cambia con Samir che opera a sinistra e gli altri due brasiliani Danilo e Felipe che agiscono da centrali davanti a Karnezis. In questo reparto Delneri ha perso Molla Wague andato al Leicester; Angella dunque diventa di diritto la prima alternativa dalla panchina e può giocare sia al centro come come laterale. Nel tridente offensivo sempre più confermato De Paul, che contro il Milan ha scelto un bel momento per trovare il primo gol in Serie A; dall’altra parte Thereau, che da ex ha già segnato una doppietta decisiva contro il Chievo, mentre in mezzo agirà come sempre Duvan Zapata che non trova il gol ormai da dicembre, e ha bisogno di sbloccarsi per dare una mano alla sua Udinese a fare un passo ulteriore nella classifica del campionato.

CHIEVO-UDINESE: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV – Chievo-Udinese, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, su Sky Calcio 5, mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.