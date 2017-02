Probabili formazioni/ Empoli-Torino: ultime notizie live, diretta tv, orario (Serie A 2016-2017, 20^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-TORINO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE – Empoli-Torino, valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A 2016-2017, si gioca alle ore 15 di domenica 5 febbraio. Allo stadio Castellani l’Empoli deve riscattare la pesante sconfitta di Crotone, che ha rimesso in discussione una salvezza che sembrava archiviata; Giovanni Martusciello sa che sarà dura ma vuole comunque la vittoria, contro un Torino che ha avuto una flessione nelle sue prestazioni e si è allontanato in maniera forse decisiva dall’Europa che conta. Ad ogni modo i granata restano favoriti per questa partita, ma dovranno dimostrarlo sul campo e non sempre questa cosa è riuscita nell’ultimo periodo. Aspettando il calcio d’inizio di domenica pomeriggio possiamo studiare con maggiore attenzione quelle che sono le probabili formazioni di Empoli-Torino.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI – Alla corte di Giovanni Martusciello sono arrivati nuovi giocatori: su tutti El Kaddouri, che a Napoli non trovava spazio e adesso si può rilanciare in una piazza che ha dato tanto a giocatori giovani sbocciati qui per poi esplodere altrove. Nei piani di Martusciello El Kaddouri dovrebbe essere il trequartista in sostituzione di Saponara che è andato alla Fiorentina; per questa partita però il prescelto dovrebbe essere Pucciarelli, che di fatto tornerà a occupare un ruolo nel quale non giocava dai tempi della Serie B, e per il quale era in competizione con il doppio ex Verdi. Mchedlidze ovviamente sarà la prima punta, al suo fianco si va verso la conferma di Marilungo; per quanto riguarda il centrocampo invece non si cambia, anche perché Alberto Grassi è rimasto all’Atalanta e dunque Krunic sarà ancora la mezzala destra, con Daniele Croce che invece agirà dall’altra parte del campo e Dioussé che sembra favorito su José Mauri per operare da perno centrale, anche se con caratteristiche diverse. Veseli e Pasqual sono i candidati per giocare sulle fasce; al centro invece andranno Bellusci e Costa, mentre in porta ovviamente c’è la conferma di Skorupski.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO – Il Torino non cambia: aveva già operato in sede di calciomercato con gli innesti di Iturbe e Carlao e negli ultimi giorni non ha effettuato acquisti o cessioni, se non l’addio del veterano Vives che era di fatto il capitano della squadra. Dunque nell’undici iniziale di Sinisa Mihajlovic non ci saranno novità: a protezione di Joe Hart giocheranno Rossettini ed Emiliano Moretti (le condizioni di Castan sono ancora da verificare) con De Silvestri che prenderà il posto dell’indisponibile De Silvestri e la conferma di Barreca dall’altra parte del campo. A centrocampo Acquah deve ancora rientrare dalla Coppa d’Africa: nell’attesa ci sarà Baselli a giocare da interno sinistro, il centrocampista sta ripetendo la scorsa stagione con tanti gol in apertura e poi un lungo digiuno. Chissà che questa non sia la partita buona per sbloccarsi; dall’altra parte ci sarà Benassi, in mezzo invece Valdifiori torna nella “sua” Empoli con la speranza di fare meglio di quanto accaduto un anno fa (giocava nel Napoli). Iago Falque mantiene un passo di vantaggi su Iturbe per il ruolo di esterno destro; a sinistra ci sarà Ljajic chiamato però ad aggiungere concretezza alle sue prestazioni – il gol gli manca da tempo – al centro dell’attacco c’è invece Belotti che continua a inseguire il titolo di capocannoniere del campionato.

EMPOLI-TORINO: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV – Empoli-Torino, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, su Sky Calcio 3, mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.