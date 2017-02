Probabili formazioni/ Genoa-Sassuolo: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 20^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SASSUOLO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (OTTAVI COPPA ITALIA, OGGI 12 GENNAIO 2017) – Genoa-Sassuolo, valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, si gioca allo stadio Ferraris domenica 5 febbraio. Una partita molto interessante: il Genoa non riesce a risollevarsi da un periodo buio ma se non altro la scorsa domenica si è preso un bel punto sul campo della Fiorentina. Il Sassuolo si è forse lasciato alle spalle i suoi giorni neri, ma la classifica anche a causa delle tante assenze non è in linea con le aspettative e con la scorsa stagione; Eusebio Di Francesco arriva dalla sconfitta casalinga contro la Juventus, adesso punta se non altro a chiudere subito i conti con la salvezza. Aspettando il calcio d’inizio di domenica pomeriggio a Marassi, possiamo andare a studiare in maniera più approfondita quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, addentrandoci nelle probabili formazioni di Genoa-Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA – Tanti indisponibili nel Genoa, che dal calciomercato ha ricavato due giocatori autori del gol del pareggio domenica: Taarabt e Hiljemark sono già risultati decisivi per le sorti del Grifone. In più nell’ultima giornata della sessione invernale è arrivato Palladino, un cavallo di ritorno; di questi, soltanto Hiljemark dovrebbe essere schierato come titolare, facendo il trequartista alle spalle di Pinilla e Giovanni Simeone che dunque giocheranno insieme dal primo minuto per aumentare il tonnelleggio del reparto offensivo. In panchina ci sono anche Beghetto e Leonardo Morosini: quest’ultimo è un acquisto di ottimo valore e già in questa seconda parte della stagione potrebbe avere spazio. Corsie laterali con Lazovic e Diego Laxalt; a centrocampo Izzo potrebbe incredibilmente giocare al fianco di Cofie, a meno che appunto lo stesso Morosini non venga impiegato dal primo minuto. In questo modo però l’assetto della squadra sarebbe forse sbilanciato; si vedrà, in ogni caso se questo dovesse essere lo schieramento del Grifone è chiaro che uno tra Orban e Gentiletti sarebbe titolare in difesa, andando ad affiancare Nicolas Burdisso. Munoz ovviamente sarà il terzo centrale sulla linea che giocherà a protezione di Lamanna, portiere titolare di fatto fino al termine della stagione per il grave infortunio occorso a Perin.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO – Passato indenne dal calciomercato (Defrel alla fine è rimasto alla corte di Di Francesco), il Sassuolo si presenta in campo con il consueto 4-3-3 e l’ex di giornata Matri nel ruolo di prima punta; Domenico Berardi e Politano dovrebbero essere gli esterni che accompagneranno l’attaccante lodigiano; a centrocampo invece dovrebbe essere confermato l’assetto con Aquilani in qualità di regista basso, praticamente certo del suo posto sulla mezzala Lorenzo Pellegrini mentre come altro interno è ballottaggi tra Duncan e Mazzitelli, con il primo che sembra partire favorito. Staffetta a destra: si è fermato Lirola ma Di Francesco ha ritrovato Gazzola, che dunque partirà dal primo minuto in questa partita; a sinistra Peluso, al centro in questo periodo della stagione sta ritrovando grande continuità la coppia formata da Cannavaro e Acerbi, cioè quella che era indiscutibile nello scorso campionato. Naturalmente a disposizione ci sono Antei e Letschert che fino all’ultimo proveranno a mettere in discussione le scelte del loro allenatore.

GENOA-SASSUOLO: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV – Genoa-Sassuolo, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, su Sky Calcio 4, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, nello specifico Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD.