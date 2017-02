Probabili formazioni/ Juventus-Inter: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 23^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Juventus-Inter è il grande big match della ventitreesima giornata di Serie A 2016-2017: il derby d’Italia si gioca domenica 5 febbraio alle ore 20:45 ed è una partita estremamente importante, ovviamente al di là della classifica per il fascino che comporta, ma anche in virtù degli obiettivi stagionali. Possibilità di ottava vittoria consecutiva per un’Inter che vuole riscattare l’eliminazione subita in Coppa Italia; dall’altra parte c’è invece una Juventus che, dopo aver allungato sulle rivali nello scorso fine settimana, vuole ora battere una big e rivale storica per fare un altro passo avanti verso lo scudetto. Allo Juventus Stadium attendiamo sicuramente una grande sfida, che come detto va anche oltre i temi strettamente legati al momento specifico; aspettando il calcio d’inizio del derby d’Italia possiamo analizzare nel dettaglio le possibili scelte dei due allenatori e leggere dunque le probabili formazioni di Juventus-Inter.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-INTER

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Conferma per il 4-2-3-1, il modulo offensivo con il quale la Juventus ha offerto prestazioni confortanti anche sul piano del gioco; dunque i quattro sono in campo insieme, con Higuain che fa il riferimento avanzato, Cuadrado e Mandzukic che partono esterni e Dybala nella posizione di trequartista, che occupava di fatto anche lo scorso anno pur se nel concreto andava ad affiancare la prima punta. Lichtsteiner vince il ballottaggio con Dani Alves (lo svizzero aveva segnato all’andata), a sinistra ovviamente ci sarà Alex Sandro mentre in mezzo è dubbio tra Rugani e Chiellini, con il secondo che però in virtù della sua esperienza dovrebbe comunque partire favorito. In mezzo dovrebbero agire Khedira e Pjanic; appare evidente come in questo modulo non ci sia ancora spazio per Marchisio, che sta recuperando al meglio da un infortunio ma che è sempre stato imprescindibile per la Juventus. Al momento il Principino resta in corsa per una maglia dal primo minuto, ma la crescita esponenziale di Pjanic e il lavoro tattico di Khedira (4 gol in campionato) sono armi alle quali difficilmente si potrà rinunciare.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - L’Inter si presenta allo Stadium con tutta la rosa a disposizione: per Stefano Pioli ovviamente modulo speculare a quello della Juventus, rispetto alla Coppa Italia tornano Mauro Icardi (che non era nemmeno in panchina martedì sera) e Gagliardini che andrà a giocare da playmaker. Sulla mediana si apre il primo ballottaggio: Brozovic sembra essere in vantaggio su Kondogbia ma questa è la classica scelte che il tecnico nerazzurro affronterà e risolverà soltanto all’ultimo (il croato però sembra favorito). Da valutare anche quello che succederà in difesa: Miranda e Murillo sono la coppia che al momento ha giocato di più, Medel però presenta la sua candidatura e dunque anche in questa zona del campo non si può ancora parlare di certezze. Sono certi invece gli esterni che andranno ad accompagnare Icardi: sulla destra Candreva, sulla sinistra Perisic che è il match winner della partita di andata. Come trequartista Joao Mario in questo momento parte con vantaggio su Banega, che dopo qualche prestazione confortante è tornato ad essere un panchinaro di lusso.

JUVENTUS-INTER: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Juventus-Inter, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite, su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e da quelli della pay tv del digitale terrestre, su Premium Sport e Premium Sport HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-INTER