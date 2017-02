Probabili formazioni/ Milan-Sampdoria: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 20^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SAMPDORIA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE – Milan-Sampdoria si gioca come lunch match della ventitreesima giornata di Serie A 2016-2017: alle ore 12:30 di domenica febbraio le due squadre si affrontano in una partita classica che, se da parte rossonera vale il riscatto dopo la sconfitta di Udine e altri punti per continuare a sperare nell’Europa, per la Sampdoria conta per migliorare la propria posizione di classifica in un campionato che però dovrebbe avere ancora poco da dare, visto che di fatto la squadra è salva e si trova lontana dai primi cinque-sei posti. Aspettando il calcio d’inizio dello stadio Giuseppe Meazza possiamo dunque andare ad analizzare quelle che sono le probabili formazioni di Milan-Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN – Con De Sciglio e Bonaventura infortunati – per il secondo la stagione potrebbe essere finita – scocca l’ora di Vangioni e Deulofeu: grande curiosità per l’esordio dal primo minuto dello spagnolo, che può portare verve alla squadra nel tridente offensivo, dove di fatto viene schierato nel suo ruolo. Il terzino argentino, che ha giocato solo una manciata di minuti, rimane invece l'unico laterale sinistor a disposizione di Montella. Dall’altra parte in attacco agirà Suso, mentre in mezzo ancora una volta Carlos Bacca dovrebbe vincere il ballottaggio nei confronti di Lapadula; quasi un derby per il succitato Antonelli, visti i trascorsi importanti nel Genoa di cui era anche diventato capitano. Derby nei fatti anche per l’altro ex Grifone Kucka, che sarà una delle due mezzali; l’altra è Pasalic, con Locatelli che invece si riprende la posizione di playmaker davanti alla difesa. Nel reparto arretrato Abate stazionerà sulla corsia destra, mentre Paletta e l’ex Alessio Romagnoli (una stagione alla Sampdoria) giocheranno come centrali davanti a Donnarumma; da segnalare che in panchina ci sarà Lucas Ocampos, appena arrivato dal Genoa e già pronto ad avere uno spazio in squadra nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA – Marco Giampaolo ritrova Barreto, ma il primo gol in campionato e le prestazioni confortanti di Praet lasciano intendere che il belga possa essere ancora titolare; in questo caso Linetty potrebbe essere destinato a fargli spazio partendo dalla panchina, perché naturalmente il ruolo di regista è di Lucas Torreira e dietro le punte dovrebbe esserci la conferma importante di Bruno Fernandes, che è ancora favorito su Ricky Alvarez. Davanti scalpita Schick, che continua a stupire e segnare: il ceco potrebbe partire titolare, a stare fuori sarebbe Quagliarella perché sarebbe giusto cavalcare un Muriel che ha ritrovato il gol dopo due mesi e potrebbe essersi definitivamente sbloccato. Un dubbio che Giampaolo risolverà soltanto nei minuti precedenti la partita; dovrebbe invece essere formata la difesa con Skriniar e Silvestre (altro ex) al centro con il polacco Bereszkinsky e Regini che invece agiranno sulle fasce. In porta ci sarà Puggioni, ma il titolare Viviano potrebbe essere portato in panchina.

MILAN-SAMPDORIA: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV – Milan-Sampdoria, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, ovvero Premium Sport e Premium Sport HD.