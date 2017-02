Probabili formazioni/ Palermo-Crotone: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 20^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-CROTONE: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (OTTAVI COPPA ITALIA, OGGI 12 GENNAIO 2017) – Palermo-Crotone si gioca al Renzo Barbera: alle ore 18 di domenica 5 febbraio per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 una partita delicatissima per entrambe le squadre, che si giocano una larghissima fetta di salvezza. Al momento lo scenario più probabile è che entrambe retrocedano; tuttavia sono reduci da risultati positivi e dunque hanno ripreso un po’ di smalto e un po’ di fiducia, ma arrivano a questa partita sapendo che non vincerla significherebbe molto probabilmente abbandonare la corsa alla permanenza in Serie A. Aspettando il calcio d’inizio di domenica pomeriggio, per il primo posticipo del turno, possiamo andare ad analizzare in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Palermo-Crotone.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO – Reduce dal pareggio di Napoli, il Palermo si ripresenta a questa partita fondamentale senza Goldaniga, espulso e dunque squalificato. A prenderne il posto al centro della difesa sarà Sunjic, che Diego Lopez aveva già inserito nei minuti di recupero la scorsa domenica; al suo fianco Cionek perché anche Giancarlo Gonzalez è squalificato, mentre sugli esterni non si cambia con Rispoli a destra e Pezzella che agirà invece sulla corsia mancina. A centrocampo c’è la solita staffetta: Jajalo ha caratteristiche da regista che Gazzi non ha e dunque dovrebbe essere lui a giocare dal primo minuto, provando ad aumentare la qualità della squadra mentre Chochev sarà uno degli interni e Bruno Henrique dovrebbe avere una maglia da titolare.

Nel reparto offensivo il Palermo ha ceduto Quaison; potrebbe liberarsi spazio per Diamanti ma per il momento sembra che Diego Lopez voglia dare fiducia alla rapidità di Embalo che, se sarà confermato, agirà come esterno destro nel tridente. Dall’altra parte un attaccante come Trajkovski che di fatto si adatta a partire largo per poi rientrare, al centro dell’attacco Nestorovski che finalmente ha ritrovato la via del gol e adesso proverà a chiudere il campionato in doppia cifra aiutando il Palermo a prendersi la salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE – Alla fine il Crotone è riuscito a chiudere l’acquisto di Kotnik: il giovane arriva per sostituire Palladino, tornato a Genova nel corso del calciomercato invernale. Un acquisto che però non dovrebbe modificare la formazione titolare, che Davide Nicola schiera ancora con il 4-4-2 destinando a centrocampo due esterni che devono adattarsi in quella posizione. Da una parte lo svedese Rohden, dall’altra Stoian che fa un passo indietro rispetto a quello che è il suo ruolo naturale, lasciando a Falcinelli (reduce dalla tripletta all’Empoli) e Trotta il compito di far salire la squadra e trovare i gol.

A fare cerniera in mezzo al campo, un ruolo fondamentale visto che bisognerà innanzitutto frenare le iniziative del Palermo, potrebbero essere Crisetig e Barberis; quest’ultimo si gioca una maglia da titolare con Capezzi che per una volta potrebbe essere lasciato in panchina secondo naturale turnover. In difesa invece Nicola non dovrebbe cambiare i suoi piani: sugli esterni giocheranno Rosi e Martella, Gianmarco Ferrari affiancherà Ceccherini al centro mentre in porta naturalmente ci sarà Cordaz.

PALERMO-CROTONE: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV – Palermo-Crotone, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, su Sky Super Calcio e Sky Calcio 2, mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.