Probabili formazioni/ Pescara-Lazio: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 23^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA-LAZIO: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Pescara-Lazio si gioca allo stadio Adriatico e vale per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017; domenica 5 febbraio alle ore 15 una partita delicata per entrambe le squadre, con il Pescara che dopo aver scialacquato tre punti contro la Fiorentina nel recupero ha un disperato bisogno di mettere le mani sulla vittoria, mentre la Lazio reduce dal ko interno contro il Chievo non vuole perdere distanza dalla zona europea. Naturalmente gli ospiti sono favoriti, ma l’orgoglio della squadra abruzzese in questo caso potrebbe fare la differenza e regalare anche un risultato a sorpresa. Aspettando il calcio d’inizio allo stadio Adriatico, diamo subito uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Pescara-Lazio.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI PESCARA-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA - Da valutare alcuni giocatori che, avendo il Pescara disputato novanta minuti mercoledì, potrebbero essere affaticati. Il modulo dovrebbe comunque essere il 4-4-1-1; in difesa Coda si prepara ad affiancare Stendardo, con i due esterni che ancora una volta dovrebbero essere Crescenzi e Biraghi. A centrocampo avanza la sua posizione Francesco Zampano, che agirà come laterale destro; in mezzo al campo dovrebbe ritrovare posto l’uruguaiano Brugman, conferma per capitan Ledian Memushaj mentre a sinistra potrebbe esserci Verre, che nel caso giocherebbe come esterno adattato non essendoci un’alternativa (potrebbe in realtà essere avanzato Biraghi, ma a quel punto verrebbe a mancare un terzino sinistro di ruolo).

Davanti dovrebbero giocare senza discussione Caprari e Bahebeck; i due giocatori si possono intercambiare tra trequarti e attacco o giocare sulla stessa linea. In alternativa c’è Benali, con il quale potrebbe anche essere cambiato il modulo.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - La Lazio non cambia la sua formazione: ritrova Immobile che era squalificato nell’ultima di campionato e, galvanizzata dalla semifinale di Coppa Italia, si presenta all’Adriatico per prendersi i tre punti. E’ tornato anche Keita Balde Diao, pienamente a disposizione di Simone Inzaghi: il senegalese dovrebbe già essere titolare nel tridente offensivo, con il grande ex Immobile ad agire da prima punta e Felipe Anderson che invece si posizionerebbe come esterno destro.

A centrocampo tornano tutti i titolari: ha recuperato Milinkovic-Savic che si posizionerà sul fianco sinistro di Lucas Biglia, a destra invece c’è Parolo. In difesa si va verso la conferma delle ultime versioni: significa dunque che al centro ci sarà la coppia formata da De Vrij e Hoedt (quest’ultimo rimane in vantaggio su Wallace), a destra Basta parte con un piede di vantaggio su Patric mentre a sinistra è ballottaggio tra Radu e Lulic, ma il bosniaco dovrebbe rappresentare un’alternativa per il centrocampo o il tridente, e dunque il rumeno dovrebbe a tutti gli effetti partire titolare anche questa volta.

PESCARA-LAZIO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Pescara-Lazio, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite, su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, e da quelli della pay tv del digitale terrestre, su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI PESCARA-LAZIO