Pronostici Serie A/ Le scommesse sulle partite della 23^ giornata (4-5-7 febbraio 2017)

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTITREESIMA GIORNATA (4-5-7 FEBBRAIO 2017) - Gare importanti in programma nella ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Adesso analizziamo quello che potrebbe succedere nelle dieci sfide in programma per darvi il quadro dei pronostici su tutti gli incontri di questa ventitreesima giornata: andiamo a studiare prima l’anticipo di oggi, poi anche gli otto incontri che sono in programma domani, domenica 5 febbraio, e naturalmente pure l’anomalo posticipo del martedì per completare il quarto turno del girone di ritorno.

PRONOSTICO BOLOGNA-NAPOLI (sabato ore 20.45) - Dopo il pareggio imprevisto in casa con il Palermo, il Napoli vuole riprendere a correre al D’Arra con il Bologna, Per il Napoli la serie delle gare consecutive senza sconfitte è ormai di 16, ed anche in questa occasione Sarri punta al bottino pieno. Per il Bologna, dopo il pari a Cagliari, subito proprio nel finale, una iniezione di fiducia per un appuntamento tanto difficile, che vede infatti favorito per la vittoria il Napoli.

PRONOSTICO MILAN-SAMPDORIA (ore 12.30) - Grandi problemi di infortuni per Montella in questa partita contro la sua ex squadra, la Sampdoria. Il tecnico rossonero dovrà rinunciare a Bonaventura, uno dei migliori, che forse sarà fuori per tutto il resto del campionato, ed anche a De Scoglio e Antonelli, Via libera quindi dall’inizio per Deulofeu, già entrato anche domenica, mentre il nuovo arrivato Ocampos siederà in panchina. Confermato il 4–3–3 per Giampaolo schieramento con il 4–3–1-2 con un cambiamento a centrocampo con uno tra Praet ed Alvarez che potrebbe prendere il posto di Fernandez. Pronostico della gara comunque favorevole al Milan.

PRONOSTICO ATALANTA-CAGLIARI - L’Atalanta ritrova in panchina il suo tecnico Gasperini, dopo la squalifica, ed anche Kessiè come titolare nella linea di centrocampo. Ballottaggio in difesa con due maglie disponibili per tre giocatori, Masiello, Toloi e Zukanovic. Nel Cagliari, dopo il pareggio casalingo contro il Bologna, Rastelli non avrà lo squalificato Joao Pedro, e potrebbe rientrare Murru in difesa, ma per farlo deve battere la concorrenza di Capuano. Bergamaschi favoriti per la vittoria.

PRONOSTICO CHIEVO-UDINESE - Due formazioni a caccia della conferma dopo il successo del turno precedente nel derby del Triveneto. Il Chievo dopo il successo dell’Olimpico ritrova sia Meggiorini che Cesar, assenti a Roma per squalifica e Maran li schiera subito nell’undici iniziale. Il tecnico dei gialloblu perde però per lo stesso motivo Cacciatore e deve valutare sino all’immediata vigilia le condizioni di due uomini importanti come Castro e Frey. Per l’Udinese c’è grande carica dopo il successo con il Milan e per Del Nei dovrebbe esserci il rientro di Widmer, mentre sarà ballottaggio tra Halfredsson e Kums. Pronostico per il pareggio.

PRONOSTICO EMPOLI-TORINO - Dopo la sconfitta di Crotone, per l’Empoli arriva la possibilità di rifarsi in casa con il Torino. Martusciello pronto a schierare Laurini, che ha recuperato dall’infortunio, e Pasqual, che occuperà la fascia sinistra della difesa. Partito Saponara con destinazione Fiorentina, per l’Empoli ancora Pucciarelli come trequartista, preferito a Tello. Nel Torino rientra Castan ed anche Baselli potrebbe essere titolare nel centrocampo, mentre spunta l’ipotesi Iturbe per la linea d’attacco. Pronostico del match favorevole alla formazione toscana.

PRONOSTICO GENOA-SASSUOLO - Mister Juric per la gara con il Sassuolo potrebbe ritrovare dall’inizio sia Veloso che l’ex laziale Cataldi; il tecnico rossoblù invece dovrà ancora fare a meno di Rigoni per il centrocampo, e potrebbe avanzare Izzo, con Orban che entra al suo posto in difesa, Si dovrebbe vedere almeno in panchina l’ultimo arrivato, Palladino. Per i neroverdi di Di Francesco, Defrel titolare in attacco, con Duncan che sembra potersi prendere un posto nella linea di centrocampo e la difesa con Gazzola che si è ristabilito e dovrebbe partire dall’inizio. Le maggiori probabilità sono per un successo del Genoa.

PRONOSTICO PESCARA-LAZIO - La formazione di Oddo si è vista beffare all’ultimo minuto dalla Fiorentina nel recupero della gara rinviata per neve e sembra ormai spacciata. Il tecnico pescarese per questa gara spera di recuperare sia Bovo che Gilardino, con quest’ultimo che dovrebbe giocare come unica punta al posto di Bahebeck. La Lazio è con il morale alto per il successo in Coppa Italia con l’Inter e l’approdo in semifinale al derby con la Roma. Recuperati Milinkovic e Marchetti, Inzaghi ritrova anche Keita, rientrato dalla Coppa d’Africa e potrebbe inserirlo subito tra i titolari in questa partita nella quale la Lazio è nettamente favorita.

PRONOSTICO PALERMO-CROTONE (ore 18.00) - Grande attenzione per lo scontro diretto in chiave salvezza tra Palermo e Crotone, reduci entrambe da un risultato positivo, Nella sua prima esperienza in casa alla guida del Palermo, mister Diego Lopez ha una emergenza in difesa, data dalla duplice squalifica, di Gonzales e Goldaniga, e schiera Cionek e Sunjic, mentre in attacco potrebbe tornare il recuperato Diamanti. Nel Crotone, mister Nicola non cambia nessuno degli uomini che hanno battuto l’Empoli, ad esclusione di Palladino, partito per Genoa e sostituito da Trotta. Anche se non ottimale per nessuna delle due formazioni, il pronostico è per un pareggio.

PRONOSTICO JUVENTUS-INTER (ore 20.45) - Grande attesa per la partita dello Stadium tra Juventus ed Inter, vera "prova del 9" per i nerazzurri dopo che in Coppa Italia si è interrotta, contro la Lazio, la striscia di 7 vittorie consecutive dell’era Pioli. Allegri sembra intenzionato a riproporre lo stesso schema delle ultime gare, il 4–2–3–1, ma potrebbero esserci due interpreti diversi, con Barzagli al posto di Lichtsteiner e Marchisio al posto di Khedira. Nell’Inter al centro della difesa dovrebbe giocare la coppia Miranda – Murillo, con Nagatomo e Medel in panchina. Per il centrocampo, dopo il riposo in Coppa Italia, ritorna Gagliardini. Pronostico del "Derby d’Italia" che vede favorita la Juventus.

PRONOSTICO ROMA-FIORENTINA (martedì ore 20.45) - Roma e Fiorentina si affrontano nel posticipo di martedì, avendo così più tempo a disposizione per rifiatare dopo gli impegni infrasettimanali ed anche per cercare di recuperare gli acciaccati. In casa giallorossa dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Manolas, al posto di Vermaelen, mentre il problema muscolare di Perotti dovrebbe lasciare spazio al ritorno tra i titolari di El Shaarawy. Per Paulo Sousa rispetto a Pescara, rientrano Astori in difesa e Bernardeschi in avanti, ma il problema più grosso riguarda il recupero di Kalinic. In sua assenza pronto Babacar, mentre in porta è confermato l’ex atalantino, Sportiello. Pronostico a favore della squadra di Spalletti.

