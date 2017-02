Racing Roma-Pontedera/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA RACING ROMA-PONTEDERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Racing Roma-Pontedera sarà diretta dall’arbitro Francesco Raciti della sezione di Acireale, assistito dai guardalinee Christian Zanardi di Genova e Veronica Martinelli di Seregno. La sfida dello stadio Casal del Marmo, in programma sabato 4 febbraio 2017 alle ore 14:30, sarà il primo anticipo che aprirà il programma della quinta giornata di ritorno nel girone A di Lega Pro. Di fronte si troveranno due squadre animate da un forte desiderio di riscatto dopo non essere riuscite ad iniziare nel migliore dei modi il campionato di Lega Pro.

La formazione capitolina sembra al momento la vittima predestinata per la retrocessione diretta in Serie D. Ultimo in classifica, dopo il pareggio casalingo contro la Viterbese successivo alla sosta invernale, il Racing si è ritrovato a subire la sua sedicesima sconfitta stagionale sul campo del Renate. Certo, il penultimo posto in classifica occupato dal Prato è lontano solo tre punti, ma già il Pontedera terzultimo è distante otto lunghezze, e se non arriverà una vittoria attesa in casa romana dal successo di Piacenza del 4 dicembre scorso, anche riacciuffare i play out attraverso l'ultimo posto disponibile potrebbe diventare una chimera.

I toscani sono chiamati dalla loro a non perdere non solo per non riaprire i giochi relativia alla retrocessione diretta, ma anche per continuare a sperare ad una salvezza senza passare dai play out ancora possibile, con il Pontedera distante solamente una lunghezza dal sestultimo posto. Dopo la sconfitta ad Olbia è arrivato però un pareggio interno contro la Pistoiese a rallentare il cammino di una squadra che soffre ancora troppo in difesa con trentanove gol incassati (solo lo stesso Racing Roma e il Prato hanno fatto peggio, con quarantuno).

Di seguito le probabili formazioni che si scontreranno sul campo di Casal del Marmo, a Roma. Racing in campo con il portiere lettone Reinholds alle spalle di una linea difensiva a tre composta da Caldore, Vastola ed Ungaro impiegati come titolari. Massimo, D'Attilio e Ricciardi giocheranno per vie centrali sulla zona mediana del campo, mentre Pollace a destra e Paparusso a sinistra si occuperanno di coprire le fasce laterali. Lo slovaccho Majtan farà coppia con Testi sul fronte d'attacco.

La risposta del Pontedera sarà affidata a Lori tra i pali con una difesa a tre composta invece da Della Latta, Videtta e Risaliti. L'albanese Kabashi al centro del campo sarà affiancato da Calò e da Daniel Gemignani, mentre l'esterno laterale di destra sarà Corsinaelli e l'esterno laterale di sinistra sarà Andrea Gemignani; in attacco toccherà invece a Santini e a Grassi.

Le due formazioni si troveranno di fronte con lo stesso modulo: 3-5-2 sia per il Racing Roma di Giannichedda sia per il Pontedera di Indiani. Sicuramente ci si potrà attendere una partita ricca di gol, poiché come sottolineato i rispettivi reparti difensivi non sono di certo i punti di forza delle due formazioni. Ciò che manca è proprio la capacità di capitalizzare partite che si erano messe anche bene, ma che sono state gettate al vento per degli errori come è capitato nelle ultime sfide contro il Renate e la Pistoiese.

Quote: PaddyPower.it valuta 2,50 il segno 1 per la vittoria casalinga del Racing Roma, 3,05 il segno X per il pareggio finale e 2,70 il segno 2 per il colpo esterno del Pontedera. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Racing Roma-Pontedera si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

