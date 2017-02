Reggina-Monopoli/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA REGGINA-MONOPOLI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO 2017 GIRONE C, OGGI 4 FEBBRAIO) - Reggina-Monopoli, diretta dall'arbitro Davide Curti della sezione di Milano, si gioca sabato 4 febbraio 2017 alle ore 14.30, e sarà una delle sfide che apriranno nel girone C di Lega Pro il programma della quinta giornata di ritorno.I calabresi andranno di nuovo a caccia di punti salvezza dopo l'altalenante rendimento dell'ultimo periodo. La Reggina ha infatti perso le ultime tre trasferte disputate sui campi di Paganese, Messina e Catania, per vincere nel mezzo i match in casa contro l'Unicusano Fondi e contro l'Akragas.

Il passo falso in terra etnea è costato comunque un altro passo indietro in classifica, con gli amaranto che si sono ritrovati agganciati al quintultimo posto nella graduatoria dal Taranto e dall'Akragas e sono stati staccati di tre punti dal Messina.

Decisamente più tranquilla la situazione di classifica della formazione pugliese, con il Monopoli che a quota ventotto punti vanta al momento sette lunghezze di distanza sulla zona play out, una dote che può permettere ai Gabbiani di guardare con fiducia al futuro. Dopo il pari contro la Juve Stabia il Monopoli ha ottenuto un punto pareggiando uno a uno anche nell'ultima sfida interna contro il Siracusa. Il passo non è più quello di inizio stagione, quando il Monopoli sembrava poter aspirare anche ai play off, ma rispetto alla Reggina la squadra di Zanin ha dato impressione di maggiore solidità lungo tutto l'arco della stagione fin qui disputata.

Allo stadio Oreste Granillo scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa della Reggina affronteranno la sfida con Sala estremo difensore alle spalle di Gianola e di Cucinotti, difensori centrali in una retroguardia a quattro con Cane schierato come esterno laterale di destra e Possenti come esterno laterale di sinistra. Centrocampo a tre con lo svizzero Botta e il danese Knudsen titolari al fianco di De Francesco, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Coralli, Carpentieri e Porcino. Il Monopoli risponderà con Furlan a difesa della porta, Pasquale Esposito al centro della difesa al fianco di Mercadante, mentre Ferrara giocherà in posizione di terzino destro e Carissoni in posizione di terzino sinistro. Viola, Nicolini e Cavagna comporranno il terzetto di centrocampo, mentre Pinto, Mavretic e Montini svarieranno nel tridente offensivo.

4-3-3 da una parte e dall'altra, con Karel Zeman che non riesce a vedere una Reggina in grado di fare altrettanto bene in casa così come in trasferta, mentre Zanin sta vedendo il suo Monopoli pareggiare molto spesso, senza trovare la giusta continuità per l'alta classifica, ma compiendo i passi avanti che servono per non farsi risucchiare in zona retrocessione. Le motivazioni potrebbero spingere in alto la Reggina, ma il Monopoli ha dimostrato spessore e concretezza nelle ultime partite pur non riuscendo a cogliere i tre punti, e un nuovo passo falso potrebbe costare caro in classifica agli amaranto.

La Reggina ha vinto le ultime due partite disputate in casa ed i bookmaker tengono contono del fattore campo, ma anche della qualità superiore espressa dal Monopoli lungo tutto l'arco del campionato. Quote dunque equilibrate con successo amaranto fissato a 2.45 da William Hill, mentre Betfair propone a 3.10 la quota per il pareggio e Paddy Power a 2.90 la quota relativa al successo esterno pugliese. Per tutti gli abbonati al sito sportube.tv sarà disponibile la diretta in streaming video di Reggina-Monopoli, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 14.30.

