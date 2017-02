Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata e livescore in diretta gironi A, B, C (24^ giornata, 4 febbraio 2017)

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (24^ GIORNATA, 4 FEBBRAIO 2017) - Prosegue senza sosta il campionato di Lega Pro 2016-2017: come sempre turno diviso tra sabato e domenica con posticipo del lunedì; ormai viaggiamo spediti verso i playoff e la ventiquattresima giornata ci presenta sfide davvero interessanti. Soltanto una nel gironi A e B, che si completeranno poi domenica; alle 14:30 dunque ecco Racing Roma-Pontedera, mentre alle ore 16:30 ci sarà Forlì-Sudtirol.

Risultati girone A. E' importante per la salvezza: vera e propria sfida diretta, perchè la Racing Roma è il fanalino di coda (13 punti) mentre il Pontedera è terzultimo (21), entrambe sono in striscia negativa e, insieme alla Carrarese, sono le squadre che non vincono da più partite. Farlo oggi per i toscani significherebbe fare un bel passo avanti in una classifica ancora corta (la salvezza è un punto più su), la Racing Roma pare comunque destinata a giocare i playout ma già evitare la retrocessione diretta sarebbe un affare. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI LEGA PRO E LA CLASSIFICA DEI GIRONI

Risultati girone B. Invece il Forlì ha fatto grandi passi vincendo tre delle ultime cinque partite, e al momento sarebbe salvo ma sa bene di non poter abbassare la guardia perchè anche qui ci sono tante squadre in pochi punti; due lunghezze più sopra c’è il Sudtirol, che tecnicamente potrebbe ancora sperare di qualificarsi ai playoff allargati.

Risultati girone C. Sabato è soprattutto la giornata dedicata al : si parte alle ore 14:30 con Reggina-Monopoli, Siracusa-Juve Stabia, Vibonese-Cosenza e Virtus Francavilla-Akragsa; alle ore 16:30 avremo Fondi-Melfi e Paganese-Casertana, mentre alle 18:30 ci sarà Casertana-Lecce per poi chiudere alle 20:30 con Fidelis Andria-Taranto. Partita di cartello quella del Pinto, dove una Casertana in ripresa affronta il Lecce capolista: i salentini nel turno scorso hanno rimontato e vinto contro il Catanzaro tornando ad agganciare il Matera, adesso altro turno esterno per una squadra che sa bene di non poter fallire l’ennesimo appuntamento con la salvezza (sarebbe il quinto consecutivo) Provano a rimanere in scia il Foggia e la Juve Stabia: staccate di due punti, le due squadre non possono perdere contatto perchè sanno bene come il minimo dettaglio possa fare la differenza. A rischiare di più sono le Vespe: non sarà semplice la trasferta di Siracusa contro una squadra che specialmente nelle settimane precedenti il Natale ha mostrato tutta la bontà del suo progetto, e di meritare anche un posto ai playoff. Vedremo; intanto bel derby calabrese tra la Vibonese a caccia di punti per la salvezza e un Cosenza che aspira se non altro a prendersi la quinta posizione, dovendo però lottare contro la Virtus Francavilla che sulla carta ha una giornata favorevole (i laziali giocano in casa contro il pericolante Akragas). CLICCA QUI PER I RISULTATI DI LEGA PRO E LA CLASSIFICA DEI GIRONI